Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,4691 руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4691 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,6625 руб., максимальный - 79,3825 руб. Было заключено 17399 сделок. Объем торгов составил 62171,4 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,6975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.