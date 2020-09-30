ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 октября в размере 78,7847 руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 октября, составляет 78,7847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,98 коп.

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Россия в 2021-2022 годах планирует увеличить на 2,6 млрд рублей субсидии российским судостроителям на строительство крупнотоннажных судов, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, опубликованных после внесения в Госдуму. Согласно проекту,... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило бессрочные облигации серии 001Б-03 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Сбор заявок на выпуск прошел 24... Сбор заявок на выпуск прошел 24... читать дальше

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Цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Давление на котировки оказывают опасения по поводу темпов восстановления спроса в связи с ростом количества новых заражений... Давление на котировки оказывают опасения по поводу темпов восстановления спроса в связи с ростом количества новых заражений... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) на уровне "BBB(RU)", изменив прогноз на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный... Кредитный... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОТП банка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов "негативный". Краткосрочный РДЭ банка подтвержден на... Краткосрочный РДЭ банка подтвержден на... читать дальше

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ООО "Девелоперская компания "Ноймарк" полностью разместило 2-летние коммерческие облигации серии КО-П03 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.... Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.... читать дальше

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Российское подразделение шведского автопроизводителя Volvo (ООО "Вольво Карс") отзывает в РФ 1,627 тыс. машин для проверки крепления ремня безопасности переднего сидения, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзываются машины... читать дальше

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Банк России 1 октября 2020 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию образования Удмуртской республики, говорится в сообщении регулятора. Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925)... Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925)...

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Российские банки нарастили в августе выдачу ипотечных кредитов на 8% по сравнению с июлем, до 392,3 млрд рублей с 362,0 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Таким образом, второй месяц подряд обновляется рекорд этого показателя. В апреле и мае произошел... В апреле и мае произошел... читать дальше

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Сбор зерна в России в этом году составит 132-133 млн тонн, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Урожай в весе после доработки (в чистом весе) составит 132-133 млн тонн, в том числе 82 млн тонн пшеницы. Постсоветский рекорд не побьем, это будет... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотрит возможность использования более гибкого подхода к инфляции, к которому ранее обратилась Федеральная резервная система (ФРС), заявила председатель ЕЦБ Кристина Лагард. "Целесообразность использования этого подхода может быть оценена"... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1980 тыс. баррелей - до 492,426 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 683 тыс. баррелей и составили 228,182 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 683 тыс. баррелей и составили 228,182 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4691 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,6625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 77,6625 руб.,... читать дальше

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Фондовая Америка торгуется в плюсе на фоне растущих надежд на новые меры стимулирования экономики. Между тем фондовый рынок США может показать снижение по итогам первого месяца с марта. Между тем фондовый рынок США может показать снижение по итогам первого месяца с марта. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета... Министр финансов США Стивен Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета... читать дальше

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Расходы на национальную оборону в 2021-2023 годах превысят 9,6 трлн рублей, говорится в проекте федерального бюджета РФ на трехлетку, внесенном правительством в Госдуму. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн... "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн... читать дальше

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Доходы бюджета РФ от утилизационного сбора на автомобильный транспорт в 2020 году, ознаменованном пандемией коронавируса, ожидаются на 23% ниже по сравнению с прошлогодним прогнозом и могут составить 368,8 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального... читать дальше

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