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30 сентября 2020 года 10:04

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 237 млрд руб.

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30 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 237 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 117,6 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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