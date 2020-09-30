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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2982,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1289,65 млрд руб.
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30 сентября 2020 года 09:51
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2982,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1289,65 млрд руб.
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30 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 сентября составили по Российской Федерации 2982,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2796,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2588,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2405 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 сентября составили 1289,65 млрд руб. против 1294,23131 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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