30 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Сентябрь 2020
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2020
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Сентябрь 2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Август 2020
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Август 2020
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2020
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Август 2020
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Сентябрь 2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2020
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Сентябрь 2020
|15:30
|Изменение ВВП США
|II квартал 2020
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июль 2020
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Сентябрь 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 сентября
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30 сентября 2020 года 18:41
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Сбор заявок на выпуск прошел 24... читать дальше
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Кредитный... читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:26
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Краткосрочный РДЭ банка подтвержден на... читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:15
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30 сентября 2020 года 18:15
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30 сентября 2020 года 18:07
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Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925)...
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В апреле и мае произошел... читать дальше
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30 сентября 2020 года 17:34
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"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн... читать дальше
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