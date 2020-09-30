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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 сентября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Сентябрь 2020
09:00 Изменение ВВП Великобритании II квартал 2020
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Сентябрь 2020
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Август 2020
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Август 2020
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Сентябрь 2020
09:45 Цены производителей во Франции Август 2020
10:55 Данные о безработице в Германии Сентябрь 2020
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Сентябрь 2020
15:15 Занятость в производственном секторе США Сентябрь 2020
15:30 Изменение ВВП США II квартал 2020
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Июль 2020
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Сентябрь 2020
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 19 по 25 сентября

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
30 сентября 2020 года 18:41
В 2021-22 годах Россия увеличит субсидии на строительство крупнотоннажных судов
Россия в 2021-2022 годах планирует увеличить на 2,6 млрд рублей субсидии российским судостроителям на строительство крупнотоннажных судов, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, опубликованных после внесения в Госдуму. Согласно проекту,...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:39
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Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Сбор заявок на выпуск прошел 24...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:32
Цены на нефть меняются разнонаправленно
Цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Давление на котировки оказывают опасения по поводу темпов восстановления спроса в связи с ростом количества новых заражений...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:31
АКРА подтвердило рейтинг "Джи-групп" на уровне "BBB(RU)", изменив прогноз на "позитивный"
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) на уровне "BBB(RU)", изменив прогноз на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:26
Fitch подтвердило рейтинги "ОТП банка" на уровне "BB+"
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОТП банка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов "негативный".

Краткосрочный РДЭ банка подтвержден на...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:15
Девелоперская компания "Ноймарк" завершила размещение коммерческих бондов объемом 50 млн рублей
ООО "Девелоперская компания "Ноймарк" полностью разместило 2-летние коммерческие облигации серии КО-П03 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона....    читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:15
Volvo отзывает в РФ более 1,6 тыс. машин для проверки крепления ремней безопасности
Российское подразделение шведского автопроизводителя Volvo (ООО "Вольво Карс") отзывает в РФ 1,627 тыс. машин для проверки крепления ремня безопасности переднего сидения, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзываются машины...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 18:07
ЦБ РФ выпускает 1 октября серебряную монету к 100-летию Удмуртской республики
Банк России 1 октября 2020 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию образования Удмуртской республики, говорится в сообщении регулятора.

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925)...
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30 сентября 2020 года 17:51
Выдача ипотечных кредитов в августе выросла до рекордных 392 млрд руб.- ЦБ РФ
Российские банки нарастили в августе выдачу ипотечных кредитов на 8% по сравнению с июлем, до 392,3 млрд рублей с 362,0 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Таким образом, второй месяц подряд обновляется рекорд этого показателя.

В апреле и мае произошел...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 17:43
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Сбор зерна в России в этом году составит 132-133 млн тонн, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Урожай в весе после доработки (в чистом весе) составит 132-133 млн тонн, в том числе 82 млн тонн пшеницы. Постсоветский рекорд не побьем, это будет...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 17:34
ЕЦБ готов изучить возможность использования более гибкого подхода к инфляции
Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотрит возможность использования более гибкого подхода к инфляции, к которому ранее обратилась Федеральная резервная система (ФРС), заявила председатель ЕЦБ Кристина Лагард. "Целесообразность использования этого подхода может быть оценена"...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 18 сентября по 25 сентября на 1980 тыс. баррелей, бензина - выросли на 683 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1980 тыс. баррелей - до 492,426 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 683 тыс. баррелей и составили 228,182 млн баррелей,...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,4691 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,4691 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,6625 руб.,...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 17:25
Растущие надежды на экономические стимулы подогревают рост фондовых индексов США
Фондовая Америка торгуется в плюсе на фоне растущих надежд на новые меры стимулирования экономики.

Между тем фондовый рынок США может показать снижение по итогам первого месяца с марта.

Министр финансов США Стивен Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 17:21
Расходы на нацоборону в 2021-2023 годах составят более 9,6 трлн руб.
Расходы на национальную оборону в 2021-2023 годах превысят 9,6 трлн рублей, говорится в проекте федерального бюджета РФ на трехлетку, внесенном правительством в Госдуму.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2021 году составят 3 113 247,5 млн...    читать дальше
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30 сентября 2020 года 17:14
Доходы бюджета РФ от утильсбора в 2020 году ожидаются на 23% ниже по сравнению с прошлогодним прогнозом
Доходы бюджета РФ от утилизационного сбора на автомобильный транспорт в 2020 году, ознаменованном пандемией коронавируса, ожидаются на 23% ниже по сравнению с прошлогодним прогнозом и могут составить 368,8 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального...    читать дальше
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