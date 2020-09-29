Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,05 пункта (0,582%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2910,12 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45334,175 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 113,049 млрд руб., или на...

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Совет директоров ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) утвердил программу облигаций серии 002Р на 500 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Программа облигаций бессрочная. Программа облигаций бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15... Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 15... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3428 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6436 руб. Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9702 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,8111 руб. Минимальный курс евро составил 91,9625 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,9625 руб.,... читать дальше

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Росстат в сентябре провел обследование деловой активности 3,8 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства". Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных... Индекс предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных... читать дальше

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Рынок акций РФ ближе к вечеру вторника завершил основные торги снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне разнополярной динамики на мировых рынках капитала. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно во вторник. Японский... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно во вторник. Японский... читать дальше

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Россия в октябре экспортирует 5,5-5,6 млн тонн зерна, следует из прогноза аналитического центра АО "Русагротранс". "Экспорт зерна в октябре по сравнению с сентябрем может снизиться, но все равно он останется на крайне высоком уровне - 5,5-5,6 млн тонн", - сообщил... "Экспорт зерна в октябре по сравнению с сентябрем может снизиться, но все равно он останется на крайне высоком уровне - 5,5-5,6 млн тонн", - сообщил... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 29-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,6% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых.... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых.... читать дальше

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Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выставил на 8 апреля 2021 года оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 713,852 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 25 марта 2021 года по 18:00 МСК... Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 25 марта 2021 года по 18:00 МСК... читать дальше

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Обанкротившиеся индивидуальные предприниматели могут получить возможность вновь зарегистрироваться этом статусе или возглавить компанию уже через три года с момента завершения реализации имущества, а не через пять лет, как сейчас. При отсутствии же долгов по налогам и... читать дальше

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В августе общий объем просроченных более чем на 90 дней ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, увеличился на 5,4% до 51,5 млрд рублей, или до 1 трлн 6,9 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Месячный рост этого показателя стал максимальным с... Месячный рост этого показателя стал максимальным с... читать дальше

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Бизнес Германии демонстрирует существенное снижение аппетита к риску, говорится в сообщении международной компании Coface (Франция), одного из мировых лидеров в области страхования рисков по торговым кредитам, по результатам проведенного опроса 753 немецких предприятий различных... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) на $250,25 млн серии ГПБ-Т2-03Д рейтинг "A+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Как отмечается в сообщении, включение денежных... Как отмечается в сообщении, включение денежных... читать дальше

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Снижение нефтяных цен усилилось на торгах во вторник на опасениях, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в мире замедлит восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на нефть. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей,... Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей,... читать дальше

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