Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,4244 руб.

29 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7051 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4244 руб.

Минимальный курс доллара США составил 78,4575 руб., максимальный - 79,965 руб. Было заключено 20936 сделок. Объем торгов составил 74988,62 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,2525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.