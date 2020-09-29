Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,8769 руб.

29 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 12872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,8769 руб.

Минимальный курс евро составил 92 руб., максимальный - 93,31 руб. Было заключено 4958 сделок. Объем торгов составил 17372,62 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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