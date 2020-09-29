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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 сентября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Сентябрь 2020
11:30 Изменение денежной массы в Великобритании Август 2020
12:00 Изменение цен производителей в Италии Август 2020
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Сентябрь 2020
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Сентябрь 2020
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Август 2020
15:30 Цены производителей в Канаде Август 2020
16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Июль 2020
17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Сентябрь 2020

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
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Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала анализепотребительских финансов (Survey of Consumer Finances) в 2016-2019 года (Федрезерв проводит такие исследования один раз в три года). По оценкам ФРС, медианный размер благосостояния американских домохозяйств (стоимость всех...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:53
Фондовые индексы США меняются слабо и без единой динамики
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Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск опустился на 32,62 пункта (0,12%) - до 27551,44 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 2 пункта (0,06%) и...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:49
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9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-507 на 20 млрд 736,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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"Всего в следующие три года на заключение социальных...    читать дальше
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Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) в очередной раз за последние несколько месяцев ухудшила прогноз падения пассажирских авиаперевозок в 2020 году к прошлогоднему показателю. Теперь в IATA ожидют снижения показателя на 66%.

Еще в апреле, на фоне...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:22
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"Каких-то серьезных потрясений, конечно же, не будет. Все предприятия останутся работать", - заявил журналистам замминистра...    читать дальше
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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,35 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2912,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2947,75 (+0,7%) пункта,...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:05
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Власти всех уровней должны предлагать гражданам необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, - очень...    читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:02
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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,95/80,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
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29 сентября 2020 года 15:52
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Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

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"Для города Москвы в 2020 году...    читать дальше
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Эмитент

Выпуск

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В среду, 30 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб.

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29 сентября 2020 года 15:30
В среду, 30 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $812,42 млн
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Эмитент

Выпуск

Тип погашения

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