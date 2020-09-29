29 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Сентябрь 2020
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Август 2020
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Август 2020
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2020
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2020
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Август 2020
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Август 2020
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июль 2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Сентябрь 2020
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29 сентября 2020 года 17:14
Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала анализепотребительских финансов (Survey of Consumer Finances) в 2016-2019 года (Федрезерв проводит такие исследования один раз в три года). По оценкам ФРС, медианный размер благосостояния американских домохозяйств (стоимость всех... читать дальше
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29 сентября 2020 года 17:02
Банки начиная с 20 марта из-за ухудшения ситуации в экономике и пандемии коронавируса реструктурировали кредиты на 6 трлн рублей (около 10% портфеля). Однако в последние месяцы спрос на реструктуризацию снижается. ЦБ РФ не ждет роста реструктуризаций по кредитам и не видит... читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:53
Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск опустился на 32,62 пункта (0,12%) - до 27551,44 пункта.
Standard & Poor's 500 прибавил 2 пункта (0,06%) и... читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:49
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-507 на 20 млрд 736,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:45
Свыше 116 млрд рублей будет выделено регионам в ближайшие три года на реализацию программы социальных контрактов, планируется заключить свыше миллиона контрактов, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
"Всего в следующие три года на заключение социальных... читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:31
Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) в очередной раз за последние несколько месяцев ухудшила прогноз падения пассажирских авиаперевозок в 2020 году к прошлогоднему показателю. Теперь в IATA ожидют снижения показателя на 66%.
Еще в апреле, на фоне... читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:22
Росрыболовство не ждет потрясений для отрасли, прежде всего для рыбопереработки, из-за существенного снижения вылова лососей в этом году.
"Каких-то серьезных потрясений, конечно же, не будет. Все предприятия останутся работать", - заявил журналистам замминистра... читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,35 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2912,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2947,75 (+0,7%) пункта,... читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:05
Власти всех уровней должны предлагать гражданам необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, - очень... читать дальше
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29 сентября 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,95/80,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
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29 сентября 2020 года 15:52
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО "ТГК-1" на уровне "ВВВ-".
Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат... читать дальше
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29 сентября 2020 года 15:44
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил распространить "дальневосточную" льготную ипотеку под 2% на территорию Арктики.
Как сообщает министерство информационной политики Мурманской области, такое предложение глава региона выдвинул на селекторном совещании с... читать дальше
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29 сентября 2020 года 15:35
С начала 2020 года в столице построено и введено в эксплуатацию 2,95 млн кв. м жилой недвижимости, что составляет 82% от плана по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
"Для города Москвы в 2020 году... читать дальше
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29 сентября 2020 года 15:30
В среду, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 20378,48 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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29 сентября 2020 года 15:30
В среду, 30 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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29 сентября 2020 года 15:30
В среду, 30 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $812,42 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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