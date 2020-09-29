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29 сентября 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,479 руб.
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29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 сентября, составляет 91,479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,82 руб.
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29 сентября 2020 года 17:14
Население США имело сильную финбазу перед началом пандемии COVID-19 - его благосостояние выросло в 2016-2019 гг. на 18%
Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала анализепотребительских финансов (Survey of Consumer Finances) в 2016-2019 года (Федрезерв проводит такие исследования один раз в три года). По оценкам ФРС, медианный размер благосостояния американских домохозяйств (стоимость всех... читать дальше
.29 сентября 2020 года 17:02
ЦБ РФ не ожидает существенного роста объема реструктурированных кредитов, не видит необходимости в допмерах поддержки банков
Банки начиная с 20 марта из-за ухудшения ситуации в экономике и пандемии коронавируса реструктурировали кредиты на 6 трлн рублей (около 10% портфеля). Однако в последние месяцы спрос на реструктуризацию снижается. ЦБ РФ не ждет роста реструктуризаций по кредитам и не видит... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:53
Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск опустился на 32,62 пункта (0,12%) - до 27551,44 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 2 пункта (0,06%) и... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:49
9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-507 на 20 млрд 736,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:45
Свыше 116 млрд рублей будет выделено регионам в ближайшие три года на реализацию программы социальных контрактов, планируется заключить свыше миллиона контрактов, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "Всего в следующие три года на заключение социальных... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:31
Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) в очередной раз за последние несколько месяцев ухудшила прогноз падения пассажирских авиаперевозок в 2020 году к прошлогоднему показателю. Теперь в IATA ожидют снижения показателя на 66%. Еще в апреле, на фоне... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:22
Росрыболовство не ждет потрясений для отрасли, прежде всего для рыбопереработки, из-за существенного снижения вылова лососей в этом году. "Каких-то серьезных потрясений, конечно же, не будет. Все предприятия останутся работать", - заявил журналистам замминистра... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,35 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2912,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2947,75 (+0,7%) пункта,... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:05
Людям нужно предлагать необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса - Путин
Власти всех уровней должны предлагать гражданам необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, - очень... читать дальше
.29 сентября 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 77,95/80,21 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,95/80,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
.29 сентября 2020 года 15:52
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО "ТГК-1" на уровне "ВВВ-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат... читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:44
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил распространить "дальневосточную" льготную ипотеку под 2% на территорию Арктики. Как сообщает министерство информационной политики Мурманской области, такое предложение глава региона выдвинул на селекторном совещании с... читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:35
С начала 2020 года в столице построено и введено в эксплуатацию 2,95 млн кв. м жилой недвижимости, что составляет 82% от плана по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы. "Для города Москвы в 2020 году... читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:30
В среду, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 20378,48 млн руб.
В среду, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 20378,48 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:30
В среду, 30 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.29 сентября 2020 года 15:30
В среду, 30 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $812,42 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
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