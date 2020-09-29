ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 78,6713 руб.

29 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 сентября, составляет 78,6713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,85 руб.

.

Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала анализепотребительских финансов (Survey of Consumer Finances) в 2016-2019 года (Федрезерв проводит такие исследования один раз в три года). По оценкам ФРС, медианный размер благосостояния американских домохозяйств (стоимость всех... читать дальше

.

Банки начиная с 20 марта из-за ухудшения ситуации в экономике и пандемии коронавируса реструктурировали кредиты на 6 трлн рублей (около 10% портфеля). Однако в последние месяцы спрос на реструктуризацию снижается. ЦБ РФ не ждет роста реструктуризаций по кредитам и не видит... читать дальше

.

Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск опустился на 32,62 пункта (0,12%) - до 27551,44 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск опустился на 32,62 пункта (0,12%) - до 27551,44 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 2 пункта (0,06%) и... Standard & Poor's 500 прибавил 2 пункта (0,06%) и... читать дальше

.

9 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-507 на 20 млрд 736,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Свыше 116 млрд рублей будет выделено регионам в ближайшие три года на реализацию программы социальных контрактов, планируется заключить свыше миллиона контрактов, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. "Всего в следующие три года на заключение социальных... "Всего в следующие три года на заключение социальных... читать дальше

.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) в очередной раз за последние несколько месяцев ухудшила прогноз падения пассажирских авиаперевозок в 2020 году к прошлогоднему показателю. Теперь в IATA ожидют снижения показателя на 66%. Еще в апреле, на фоне... Еще в апреле, на фоне... читать дальше

.

Росрыболовство не ждет потрясений для отрасли, прежде всего для рыбопереработки, из-за существенного снижения вылова лососей в этом году. "Каких-то серьезных потрясений, конечно же, не будет. Все предприятия останутся работать", - заявил журналистам замминистра... "Каких-то серьезных потрясений, конечно же, не будет. Все предприятия останутся работать", - заявил журналистам замминистра... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,35 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2912,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2947,75 (+0,7%) пункта,... читать дальше

.

Власти всех уровней должны предлагать гражданам необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, - очень... "Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, - очень... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,95/80,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...

.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО "ТГК-1" на уровне "ВВВ-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат... Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат... читать дальше

.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил распространить "дальневосточную" льготную ипотеку под 2% на территорию Арктики. Как сообщает министерство информационной политики Мурманской области, такое предложение глава региона выдвинул на селекторном совещании с... Как сообщает министерство информационной политики Мурманской области, такое предложение глава региона выдвинул на селекторном совещании с... читать дальше

.

С начала 2020 года в столице построено и введено в эксплуатацию 2,95 млн кв. м жилой недвижимости, что составляет 82% от плана по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы. "Для города Москвы в 2020 году... "Для города Москвы в 2020 году... читать дальше

.

В среду, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 20378,48 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В среду, 30 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 77000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

В среду, 30 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $812,42 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.