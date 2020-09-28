Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,7138 руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,7138 руб.

Минимальный курс доллара США составил 78 руб., максимальный - 79,17 руб. Было заключено 18848 сделок. Объем торгов составил 74718,78 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,03 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.