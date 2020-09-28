Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,5897 руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 18407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5897 руб.

Минимальный курс евро составил 90,755 руб., максимальный - 91,965 руб. Была заключена 4341 сделка. Объем торгов составил 18875,62 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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