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28 сентября 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,5897 руб.

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28 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 18407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,5897 руб.

Минимальный курс евро составил 90,755 руб., максимальный - 91,965 руб. Была заключена 4341 сделка. Объем торгов составил 18875,62 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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