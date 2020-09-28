ЦБ РФ установил курс евро с 29 сентября в размере 91,479 руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 сентября, составляет 91,479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 181,53 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,34 пункта (1,047%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2927,17 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45447,224 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 475,786 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11592 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,7853 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14834 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,7839 руб. Минимальный курс евро составил 90,695 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,695 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2376 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5421 руб. Минимальный курс юаня составил 11,435 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,435 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на позитиве на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала; поддержку рублевым котировкам оказывало очередное обесценение нацвалюты. По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы преимущественно повысились, несмотря на... По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы преимущественно повысились, несмотря на... читать дальше

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Налоговый вычет по НДПИ смогут получить компании при добыче сверхвязкой нефти в Татарстане (основной разработчик - "Татнефть") и при добыче нефти в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, следует из доработанного ко второму чтению законопроекта о... читать дальше

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Первое чтение законопроекта о бюджете на следующую "трехлетку" планируется на 29 октября, сообщает пресс-служба Госдумы. "Первое чтение бюджета запланировано на 29 октября", - говорится в сообщении. Такое решение было принято на заседании Совета Госдумы в понедельник.... Такое решение было принято на заседании Совета Госдумы в понедельник....

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Совокупный объем выпуска корпоративных облигаций в Южной Корее в августе снизился на 17,6% по сравнению с июлем и составил 14,59 трлн вон ($12,4 млрд), свидетельствуют данные Financial Supervisory Service. Финансовый регулятор объясняет такое значительное сокращение... Финансовый регулятор объясняет такое значительное сокращение... читать дальше

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Добыча конденсата в России в августе выросла на 8,4% к июлю - до 2,96 млн т, или 95,5 тыс. тонн в сутки, следует из статистики, с которой ознакомился "Интерфакс". Это самый существенный прирост за весь год - объем производства конденсата, имеющий сезонность, достиг... Это самый существенный прирост за весь год - объем производства конденсата, имеющий сезонность, достиг... читать дальше

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Экспорт зерна из России в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) может достичь 50 млн тонн и стать вторым после рекорда 2017/2018 сельхозгода, когда было экспортировано 52,4 млн тонн зерна. В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 44,3 млн тонн зерна, в том числе 34,8 млн... читать дальше

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Доллар США дешевеет по отношению к основным валютам в ходе торгов в понедельник в связи с ростом аппетита к риску на финансовых рынках, которому способствует усиление оптимизма трейдеров в отношении перспектив принятия нового пакета стимулирующих мер в США. Спикер... Спикер... читать дальше

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Цены на натуральный каучук подскочили выше 220 иен (текущий курс - 105,43 иены/$1) за килограмм, что является максимальным уровнем с июля 2019 года. Удорожанию способствуют повышение спроса на защитные резиновые перчатки из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-1, а также... читать дальше

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Южная Корея с 1 октября снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан России, сообщает консульство РФ в этой стране. "C 1 октября Республика Корея снимает запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации. При этом... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,7138 руб. Минимальный курс доллара США составил 78 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 78 руб.,... читать дальше

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О "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-32 объемом 2,5 млрд рублей в размере 6,25% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в мае 2014 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10%... Выпуск был размещен в мае 2014 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10%... читать дальше

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