Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5049 руб.

28 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2547 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5049 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4449 руб., максимальный - 11,5939 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 196,34 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5596 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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