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ГЛАВНОЕ
В августе снижение экономики РФ замедлилось до 4,3%
Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в августе на 4,3%. Падение экономики замедлилось. Однако в несырьевых отраслях восстановление приостановилось, отмечает министерство
 
Глава ООН: мировое сообщество не выдержало испытания пандемией
Обсуждение борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в Совете Безопасности ООН вызвало разногласия между США и другими членами Совета, в том числе РФ и Китаем, по вопросу о роли Пекина и Всемирной организации здравоохранения в распространении...
 
В оба сценария прогноза развития РФ Минэкономразвития заложило рост доходов населения
Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономразвития для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу, пишет "Коммерсант". В базовом (на него опираются расчеты бюджета) и...
 
Собянин рекомендовал пожилым горожанам оставаться дома с 28 сентября, а работающим - перейти на "удаленку" или взять отпуск
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на "удаленку" или взять отпуск. В пятницу мэр издал указ, в соответствии с которым в Москве с 28 сентября из-за роста случаев...
 
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26 сентября 2020 года 17:51
Минэкономразвития: пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020 году упадут на 53%; железнодорожные - восстановятся в 2021-м
Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020 году упадут на 53% относительно прошлого года, до 60 млн человек, говорится в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе на 2021-2023 годы (был одобрен правительством на заседании 16 сентября). Снижение показателя связано с...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 17:32
Налоговый вычет для Приобского месторождения позволит обеспечить дополнительную добычу - "Роснефть"
Налоговый вычет, предоставляемый для Приобского месторождения, позволит обеспечить дополнительную добычу нефти. "Одобренный Государственной Думой в первом чтении законопроект предусматривает механизм гарантированного достижения бюджетной эффективности от предоставления...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 17:16
Повышение тарифов в 2021 году на электроэнергию для населения составит 5%, на газ - 3%, на ж/д перевозки - 3,7%
Правительство РФ одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%. Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 16:49
В 2020 году Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 3,8%, в 2021 году - 3,7%
Бюджетная консолидация в 2021 году окажет сдерживающее влияние на инфляцию в РФ 2021 году, которая прогнозируется на уровне 3,7%, говорится в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2020-2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 16:27
Минэкономразвития: вторая волна коронавируса остается основным риском для макропрогноза на 2020-2021 годы
Минэкономразвития не заложило ни в базовый, ни в консервативный сценарии макропрогноза на 2020-2023 годы "вторую волну" коронавируса, но подчеркивает, что эта волна остается основным риском для параметров прогноза.

"Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 15:04
Борисов: в РФ тенденция к развитию возобновляемой энергетики пока неактуальна, но ее важно учитывать
Тренд ухода от нефти и газа в сторону возобновляемых источников энергии пока не очень актуален для России, но его важно учитывать, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Мне кажется, об этом больше говорят те страны и компании, которые не имеют серьезных запасов углеводородного...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 14:15
В Москве с 27 сентября возобновляется соцпомощь для горожан, находящихся на домашнем режиме из-за коронавируса
В Москве с 27 сентября возобновляется работа социальной помощи для пожилых москвичей старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями, которые с понедельника должны соблюдать домашний режим из-за коронавируса. "С завтрашнего дня Правительство Москвы возобновляет работу системы...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 13:03
ВОЗ: к началу массового использования вакцины от COVID-19 число жертв заражения в мире может увеличиться до 2 млн
Число летальных исходов впоследствии заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Пока мы не сделаем это (не наладим массовое применение вакцины), эти цифры, о...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 12:17
В России за последние сутки выявлено 7 523 новых случая COVID-19; 169 умерших
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 523 случая, умерло за сутки 169 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 523 в...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 11:39
Минпромторг РФ подписал СПИК с китайской Great Wall
Минпромторг РФ подписал первый специнвестконтракт (СПИК) с китайским автопроизводителем - дочерней компанией китайского автоконцерна Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"), выпускающей внедорожники Haval на автозаводе в Тульской области.

В августе 2019 года в...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 10:53
"Газпром" готов выполнить обязательства по газификации без снижения дивидендов
Манипуляции с цитатами замминистра энергетики Павла Сорокина по вопросу финансирования социальной газификации за счет дивидендов "Газпрома" заставили корпорацию выступить с отдельным комментарием, подтверждающим приверженность эмитента дивидендной политике.

Сорокин...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 10:34
Угледобыча в РФ в начале 2-го полугодия вновь погрузилась в убытки
Угледобыча в России в начале второго полугодия вновь погрузилась в убытки после трех месяцев, когда сальдо отрасли было положительным, следует из данных Росстата. Впервые отрицательный финансовый результат угольных компаний превысил прибыль по итогам первого квартала 2020 года....    читать дальше
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26 сентября 2020 года 10:03
Квартальная прибыль Costco выросла на четверть
Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale Corp. в четвертом финансовом квартале увеличил выручку и чистую прибыль, поскольку покупатели продолжили запасаться повседневными товарами на фоне продолжающегося распространения COVID-19.

Как...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 09:32
Россия намерена привлечь холдинги в САР налогом на дивиденды ниже 15%
Налоговая ставка на дивиденды для непубличных компаний-новых резидентов российских специальных административных районов (САР) будет ниже 15% - уровня, который будет действовать в отношении Кипра после 1 января 2021 года, заявил в пятницу замминистра финансов Алексей Сазанов во...    читать дальше
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26 сентября 2020 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 сентября в размере 76,8195 руб., курс евро - 89,6637 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 76,8195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,85 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 89,6637 руб. По...
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25 сентября 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 25 сентября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,93 пункта (0,547%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2896,83 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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