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Собянин рекомендовал пожилым горожанам оставаться дома с 28 сентября, а работающим - перейти на "удаленку" или взять отпуск
26 сентября 2020 года 17:51
Минэкономразвития: пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020 году упадут на 53%; железнодорожные - восстановятся в 2021-м
Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020 году упадут на 53% относительно прошлого года, до 60 млн человек, говорится в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе на 2021-2023 годы (был одобрен правительством на заседании 16 сентября). Снижение показателя связано с... читать дальше
.26 сентября 2020 года 17:32
Налоговый вычет, предоставляемый для Приобского месторождения, позволит обеспечить дополнительную добычу нефти. "Одобренный Государственной Думой в первом чтении законопроект предусматривает механизм гарантированного достижения бюджетной эффективности от предоставления... читать дальше
.26 сентября 2020 года 17:16
Повышение тарифов в 2021 году на электроэнергию для населения составит 5%, на газ - 3%, на ж/д перевозки - 3,7%
Правительство РФ одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%. Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в... читать дальше
.26 сентября 2020 года 16:49
Бюджетная консолидация в 2021 году окажет сдерживающее влияние на инфляцию в РФ 2021 году, которая прогнозируется на уровне 3,7%, говорится в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2020-2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16... читать дальше
.26 сентября 2020 года 16:27
Минэкономразвития: вторая волна коронавируса остается основным риском для макропрогноза на 2020-2021 годы
Минэкономразвития не заложило ни в базовый, ни в консервативный сценарии макропрогноза на 2020-2023 годы "вторую волну" коронавируса, но подчеркивает, что эта волна остается основным риском для параметров прогноза. "Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021... читать дальше
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Борисов: в РФ тенденция к развитию возобновляемой энергетики пока неактуальна, но ее важно учитывать
Тренд ухода от нефти и газа в сторону возобновляемых источников энергии пока не очень актуален для России, но его важно учитывать, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Мне кажется, об этом больше говорят те страны и компании, которые не имеют серьезных запасов углеводородного... читать дальше
.26 сентября 2020 года 14:15
В Москве с 27 сентября возобновляется соцпомощь для горожан, находящихся на домашнем режиме из-за коронавируса
В Москве с 27 сентября возобновляется работа социальной помощи для пожилых москвичей старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями, которые с понедельника должны соблюдать домашний режим из-за коронавируса. "С завтрашнего дня Правительство Москвы возобновляет работу системы... читать дальше
.26 сентября 2020 года 13:03
ВОЗ: к началу массового использования вакцины от COVID-19 число жертв заражения в мире может увеличиться до 2 млн
Число летальных исходов впоследствии заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Пока мы не сделаем это (не наладим массовое применение вакцины), эти цифры, о... читать дальше
.26 сентября 2020 года 12:17
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 523 случая, умерло за сутки 169 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 523 в... читать дальше
.26 сентября 2020 года 11:39
Минпромторг РФ подписал первый специнвестконтракт (СПИК) с китайским автопроизводителем - дочерней компанией китайского автоконцерна Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"), выпускающей внедорожники Haval на автозаводе в Тульской области. В августе 2019 года в... читать дальше
.26 сентября 2020 года 10:53
Манипуляции с цитатами замминистра энергетики Павла Сорокина по вопросу финансирования социальной газификации за счет дивидендов "Газпрома" заставили корпорацию выступить с отдельным комментарием, подтверждающим приверженность эмитента дивидендной политике. Сорокин... читать дальше
.26 сентября 2020 года 10:34
Угледобыча в России в начале второго полугодия вновь погрузилась в убытки после трех месяцев, когда сальдо отрасли было положительным, следует из данных Росстата. Впервые отрицательный финансовый результат угольных компаний превысил прибыль по итогам первого квартала 2020 года.... читать дальше
.26 сентября 2020 года 10:03
Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale Corp. в четвертом финансовом квартале увеличил выручку и чистую прибыль, поскольку покупатели продолжили запасаться повседневными товарами на фоне продолжающегося распространения COVID-19. Как... читать дальше
.26 сентября 2020 года 09:32
Налоговая ставка на дивиденды для непубличных компаний-новых резидентов российских специальных административных районов (САР) будет ниже 15% - уровня, который будет действовать в отношении Кипра после 1 января 2021 года, заявил в пятницу замминистра финансов Алексей Сазанов во... читать дальше
.26 сентября 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 76,8195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,85 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 89,6637 руб. По...
.25 сентября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,93 пункта (0,547%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2896,83 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
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