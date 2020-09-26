Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020 году упадут на 53% относительно прошлого года, до 60 млн человек, говорится в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе на 2021-2023 годы (был одобрен правительством на заседании 16 сентября). Снижение показателя связано с... читать дальше

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Налоговый вычет, предоставляемый для Приобского месторождения, позволит обеспечить дополнительную добычу нефти. "Одобренный Государственной Думой в первом чтении законопроект предусматривает механизм гарантированного достижения бюджетной эффективности от предоставления... читать дальше

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Правительство РФ одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%. Соответствующие прогнозы индексации по тарифам содержатся в... читать дальше

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Бюджетная консолидация в 2021 году окажет сдерживающее влияние на инфляцию в РФ 2021 году, которая прогнозируется на уровне 3,7%, говорится в опубликованном Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2020-2023 годы, который был одобрен правительством на заседании 16... читать дальше

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Минэкономразвития не заложило ни в базовый, ни в консервативный сценарии макропрогноза на 2020-2023 годы "вторую волну" коронавируса, но подчеркивает, что эта волна остается основным риском для параметров прогноза. "Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021... "Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021... читать дальше

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Тренд ухода от нефти и газа в сторону возобновляемых источников энергии пока не очень актуален для России, но его важно учитывать, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. "Мне кажется, об этом больше говорят те страны и компании, которые не имеют серьезных запасов углеводородного... читать дальше

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В Москве с 27 сентября возобновляется работа социальной помощи для пожилых москвичей старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями, которые с понедельника должны соблюдать домашний режим из-за коронавируса. "С завтрашнего дня Правительство Москвы возобновляет работу системы... читать дальше

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Число летальных исходов впоследствии заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Пока мы не сделаем это (не наладим массовое применение вакцины), эти цифры, о... читать дальше

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 523 случая, умерло за сутки 169 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 523 в... читать дальше

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Минпромторг РФ подписал первый специнвестконтракт (СПИК) с китайским автопроизводителем - дочерней компанией китайского автоконцерна Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"), выпускающей внедорожники Haval на автозаводе в Тульской области. В августе 2019 года в... В августе 2019 года в... читать дальше

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Манипуляции с цитатами замминистра энергетики Павла Сорокина по вопросу финансирования социальной газификации за счет дивидендов "Газпрома" заставили корпорацию выступить с отдельным комментарием, подтверждающим приверженность эмитента дивидендной политике. Сорокин... Сорокин... читать дальше

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Угледобыча в России в начале второго полугодия вновь погрузилась в убытки после трех месяцев, когда сальдо отрасли было положительным, следует из данных Росстата. Впервые отрицательный финансовый результат угольных компаний превысил прибыль по итогам первого квартала 2020 года.... читать дальше

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Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale Corp. в четвертом финансовом квартале увеличил выручку и чистую прибыль, поскольку покупатели продолжили запасаться повседневными товарами на фоне продолжающегося распространения COVID-19. Как... Как... читать дальше

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Налоговая ставка на дивиденды для непубличных компаний-новых резидентов российских специальных административных районов (САР) будет ниже 15% - уровня, который будет действовать в отношении Кипра после 1 января 2021 года, заявил в пятницу замминистра финансов Алексей Сазанов во... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 76,8195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,85 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 89,6637 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 89,6637 руб. По...

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,93 пункта (0,547%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2896,83 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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