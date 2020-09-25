Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3043 руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 55 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3043 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный - 11,4779 руб. Была заключена 361 сделка. Объем торгов составил 768,05 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4471 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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