Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,2771 руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 667 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,2771 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,625 руб., максимальный - 78,48 руб. Было заключено 22034 сделки. Объем торгов составил 101234,8 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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