25 сентября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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25 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.09 по 04.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|28.09.2020
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Сентябрь 2020
|29.09.2020
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Сентябрь 2020
|29.09.2020
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Август 2020
|29.09.2020
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Август 2020
|29.09.2020
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2020
|29.09.2020
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2020
|29.09.2020
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Август 2020
|29.09.2020
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Август 2020
|29.09.2020
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июль 2020
|29.09.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Сентябрь 2020
|30.09.2020
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Сентябрь 2020
|30.09.2020
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2020
|30.09.2020
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Август 2020
|30.09.2020
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2020
|30.09.2020
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Август 2020
|30.09.2020
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Сентябрь 2020
|30.09.2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Сентябрь 2020
|30.09.2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2020
|30.09.2020
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Сентябрь 2020
|30.09.2020
|15:30
|Изменение ВВП США
|II квартал 2020
|30.09.2020
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июль 2020
|30.09.2020
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Сентябрь 2020
|30.09.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 сентября
|01.10.2020
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Август 2020
|01.10.2020
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Август 2020
|01.10.2020
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Август 2020
|01.10.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 сентября
|01.10.2020
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Август 2020
|01.10.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 сентября
|01.10.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Сентябрь 2020
|01.10.2020
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Август 2020
|02.10.2020
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Сентябрь 2020
|02.10.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2020
|02.10.2020
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Август 2020
|02.10.2020
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Август 2020
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