Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,749 руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,749 руб.

Минимальный курс евро составил 89,505 руб., максимальный - 90,55 руб. Было заключено 4800 сделок. Объем торгов составил 25780,66 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,175 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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