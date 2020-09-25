ЦБ РФ установил курс евро с 26 сентября в размере 89,6637 руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 89,6637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,81 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,93 пункта (0,547%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2896,83 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44971,438 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 52,791 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,5431 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2944 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,259 руб. Минимальный курс евро составил 89,5475 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,5475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 55 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3043 руб. Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,24 руб., максимальный -... читать дальше

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В России в июне-августе 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,2%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (14,9%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной... читать дальше

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По итогам января-июля 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 42,2%, или в 1,7 раза, и... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся снижением, завершил пятницу в красной зоне. Европейские фондовые рынки демонстрировали противоречивый настрой в начале торгов, потом торговались на понижательном тренде. Европейские фондовые рынки демонстрировали противоречивый настрой в начале торгов, потом торговались на понижательном тренде. Фондовая Азия завершила торги разнонаправленными... Фондовая Азия завершила торги разнонаправленными... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться и завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть... читать дальше

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Норвегия в августе снизила добычу нефти, конденсата и широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) на 2% - до 2,019 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,061 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората... читать дальше

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Аналитики Citigroup советуют инвесторам переориентироваться с акций европейских компаний на бумаги emerging markets (EM) из-за расхождения в экономических тенденциях, лежащих в основе этих классов активов. Оценки экспертов банка говорят об определенном разочаровании в... Оценки экспертов банка говорят об определенном разочаровании в... читать дальше

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В условиях роста поставок природного газа в Китай по газопроводам со стороны всех поставщиков, Россия в июле 2020 года смогла переместиться с четвертого на третье место по объему экспорта, свидетельствуют данные китайской таможни. Первое место по объему поставок... Первое место по объему поставок... читать дальше

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Одобренный рабочей группой НП ГЛОНАСС законопроект о платформе "Автодата", куда планируется собирать информацию об автомобилях с возможностью передачи ее третьим лицам, не поддержали представители Минтранса, крупнейших игроков IT-сектора ("Яндекс", АО "ГЛОНАСС", Mail.ru) и... читать дальше

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Экономисты Goldman Sachs Group ухудшили прогноз роста американской экономики в 4-м квартале сразу вдвое на фоне ослабления надежд на дальнейшее госстимулирование. Теперь они ожидают повышения ВВП США в октябре-декабре на 3% против ранее предполагавшихся 6%, сообщает... читать дальше

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Сайт одной из крупнейших по объему торгов бирж криптовалюты Binance внесен в список запрещенных в России ресурсов на основании решения суда, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора. "Страница внесена в Единый реестр запрещенной информации по решению суда,... "Страница внесена в Единый реестр запрещенной информации по решению суда,... читать дальше

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В январе-августе т.г. обрабатывающая промышленность Москвы нарастила объемы производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%, сообщил в пятницу журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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