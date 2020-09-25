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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 76,8195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,85 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 89,6637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Отгрузка нефти из европейских портов России, включая экспорт российской нефти и транзит, в октябре увеличится на 14% к уровню сентября - до 5,585 млн т к уровню сентября, следует из портовых графиков, с которыми ознакомился "Интерфакс". При этом российские компании... При этом российские компании... читать дальше

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Принятые ранее меры по борьбе с коронавирусом позволяют контролировать ситуацию в России, несмотря на рост заболеваемости, заявляют в Кремле. "Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, вместе с тем, ранее предпринятые меры по мобилизации - и городской в... "Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, вместе с тем, ранее предпринятые меры по мобилизации - и городской в... читать дальше

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Производство автомобилей в Великобритании в августе 2020 года сократилось на 44,6%, или в 1,8 раза, относительно того же месяца прошлого года - до 51,039 тыс. машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,34 пункта (1,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2875,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2912,83 (0%) пункта,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банку "Возрождение" на уровне ruA-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз, говорится в сообщении "Экперта РА". "Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, удовлетворительным... "Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, удовлетворительным... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 26 августа по 25 сентября) - 76,2629 руб. за доллар, минимальное значение - 72,4475 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,76 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,44/77,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 26 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,11/90,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,26/77,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...

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Сбербанк России рассчитывает в этом году удвоить выручку от нефинансовых цифровых компаний экосистемы до 70 млрд рублей с 35 млрд рублей в 2019 году, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью "Коммерсанту". "Сейчас в экосистему входит... "Сейчас в экосистему входит... читать дальше

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Сбербанк России не рассматривает возможность продажи белорусского дочернего БПС-Сбербанка, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в интервью "Коммерсанту". "Там вариант продажи сегодня не рассматривается. Конечно, ситуация стрессовая - удешевление... "Там вариант продажи сегодня не рассматривается. Конечно, ситуация стрессовая - удешевление... читать дальше

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Сохранение Сбербанком России дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли в дальнейшем будет зависеть от развития ситуации, но пока ничто не говорит, что 2021 год окажется хуже 2020 года, сообщил в интервью "Коммерсанту" президент - председатель правления банка Герман... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:53 мск поднялся на 0,03% и составил 355,96 пункта. Однако он может потерять 3,4% за неделю, что... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:53 мск поднялся на 0,03% и составил 355,96 пункта. Однако он может потерять 3,4% за неделю, что... читать дальше

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Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса будет актуализирована и продлена до 2030 года, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Все обозначенные цели и траектории достижения будут учтены при актуализации госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса,... читать дальше

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