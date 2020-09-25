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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,178 руб., курс евро - 89,9818 руб.
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В августе снижение экономики РФ замедлилось до 4,3%
Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в августе на 4,3%. Падение экономики замедлилось. Однако в несырьевых отраслях восстановление приостановилось, отмечает министерство
 
Глава ООН: мировое сообщество не выдержало испытания пандемией
Обсуждение борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в Совете Безопасности ООН вызвало разногласия между США и другими членами Совета, в том числе РФ и Китаем, по вопросу о роли Пекина и Всемирной организации здравоохранения в распространении...
 
В оба сценария прогноза развития РФ Минэкономразвития заложило рост доходов населения
Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономразвития для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу, пишет "Коммерсант". В базовом (на него опираются расчеты бюджета) и...
 
Собянин рекомендовал пожилым горожанам оставаться дома с 28 сентября, а работающим - перейти на "удаленку" или взять отпуск
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работающим людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перейти на "удаленку" или взять отпуск. В пятницу мэр издал указ, в соответствии с которым в Москве с 28 сентября из-за роста случаев...
 
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25 сентября 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,178 руб., курс евро - 89,9818 руб.

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25 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 77,178 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 82,35 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 89,9818 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 73,10 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
25 сентября 2020 года 13:47
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 сентября в размере 76,8195 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 76,8195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,85 коп.

Это автоматическое сообщение.
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25 сентября 2020 года 13:47
ЦБ РФ установил курс евро с 26 сентября в размере 89,6637 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 89,6637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,81 коп.

Это автоматическое сообщение.
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25 сентября 2020 года 13:43
Отгрузки нефти из европейских портов РФ в октябре вырастут на 14% к сентябрю
Отгрузка нефти из европейских портов России, включая экспорт российской нефти и транзит, в октябре увеличится на 14% к уровню сентября - до 5,585 млн т к уровню сентября, следует из портовых графиков, с которыми ознакомился "Интерфакс".

При этом российские компании...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 13:32
Речь о серьезных мерах в экономике в связи с коронавирусом сейчас не идет - Песков
Принятые ранее меры по борьбе с коронавирусом позволяют контролировать ситуацию в России, несмотря на рост заболеваемости, заявляют в Кремле.

"Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, вместе с тем, ранее предпринятые меры по мобилизации - и городской в...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 13:24
Выпуск автомобилей в Великобритании в августе упал в 1,8 раза
Производство автомобилей в Великобритании в августе 2020 года сократилось на 44,6%, или в 1,8 раза, относительно того же месяца прошлого года - до 51,039 тыс. машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 25 сентября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,34 пункта (1,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2875,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2912,83 (0%) пункта,...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 13:09
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг банку "Возрождение" на уровне ruA
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банку "Возрождение" на уровне ruA-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз, говорится в сообщении "Экперта РА".

"Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, удовлетворительным...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 76,2629 руб.
Максимальное значение за месяц (с 26 августа по 25 сентября) - 76,2629 руб. за доллар, минимальное значение - 72,4475 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,76 руб.

Это автоматическое сообщение.
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25 сентября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 25 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,44/77,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,44/77,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 26 коп., средний...
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25 сентября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 89,11/90,83 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,11/90,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 41 коп., Cредний курс продажи упал на...
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25 сентября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 76,26/77,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,26/77,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...
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25 сентября 2020 года 12:58
Сбербанк рассчитывает в этом году удвоить выручку от нефинансовых компаний экосистемы до 70 млрд руб. - Греф
Сбербанк России рассчитывает в этом году удвоить выручку от нефинансовых цифровых компаний экосистемы до 70 млрд рублей с 35 млрд рублей в 2019 году, сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью "Коммерсанту".

"Сейчас в экосистему входит...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 12:38
Сбербанк РФ не рассматривает возможность продажи белорусской "дочки" - Греф
Сбербанк России не рассматривает возможность продажи белорусского дочернего БПС-Сбербанка, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в интервью "Коммерсанту".

"Там вариант продажи сегодня не рассматривается. Конечно, ситуация стрессовая - удешевление...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 12:29
Греф о дивидендах в 50% прибыли: все будет зависеть от развития ситуации
Сохранение Сбербанком России дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли в дальнейшем будет зависеть от развития ситуации, но пока ничто не говорит, что 2021 год окажется хуже 2020 года, сообщил в интервью "Коммерсанту" президент - председатель правления банка Герман...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 12:22
Европейские рынки акций торгуются без единой динамики
Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:53 мск поднялся на 0,03% и составил 355,96 пункта. Однако он может потерять 3,4% за неделю, что...    читать дальше
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25 сентября 2020 года 12:18
Госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса РФ продлят до 2030 года
Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса будет актуализирована и продлена до 2030 года, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Все обозначенные цели и траектории достижения будут учтены при актуализации госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса,...    читать дальше
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