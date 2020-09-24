Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,2096 руб.

24 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6949 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,2096 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,9 руб., максимальный - 77,4875 руб. Была заключена 17581 сделка. Объем торгов составил 72683,15 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,1825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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