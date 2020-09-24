Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 сентября

24 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4592,32 (-42,69) руб./грамм; на серебро - 55,14 (-2,78) руб./грамм; на платину - 2081,83 (-14,61) руб./грамм; на палладий - 5520,96 (+41,73) руб./грамм.

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4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-504 на 17 млрд 523,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за январь-август 2020 года снизилась в 2,4 раза и составила 52,097 млрд руб. против 126,536 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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Россия в этом году снизит производство свекловичного сахара до 4,9-5,3 млн тонн, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прогноз сделан с учетом переработки сиропа и мелассы. Новый прогноз немного ниже предыдущего, который составлял 5-5,4 млн... читать дальше

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На неделе, завершившейся 19 сентября, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 870 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 866 тыс., а не 860 тыс., как... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,68 пункта (0,675%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2896,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2913,37 (-0,1%) пункта,... читать дальше

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Глава британского Минфина Риши Сунак представил схему поддержки рабочих мест, предусматривающую возможность работы меньшее количество часов вместо сокращений, на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, который может поставить под угрозу "хрупкое... читать дальше

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Международные резервы России на 18 сентября составили $590,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 11 сентября международные резервы равнялись $591,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,9 млрд, или на 0,2%. Ка отмечается в сообщении регулятора,... По состоянию на 11 сентября международные резервы равнялись $591,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,9 млрд, или на 0,2%. Ка отмечается в сообщении регулятора,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,17/78,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...

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Инфляционные ожидания в сентябре 2020 года преимущественно росли по сравнению с предыдущим месяцем, указывая на снижение дезинфляционных рисков, говорится в комментарии Банка России. Так, инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в сентябре выросли на... Так, инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в сентябре выросли на... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг ООО "Корпорация ВСМПО-Ависма" на уровне "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим производителем титановой продукции в мире с долей... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг ООО "Корпорация ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" является крупнейшим производителем титановой продукции в... "ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" является крупнейшим производителем титановой продукции в... читать дальше

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йота банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. Сбор... Сбор... читать дальше

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Центробанк Турции в четверг принял решение повысить ключевую процентную ставку, что стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения. Размер ставки по 7-дневным операциям РЕПО был увеличен сразу на 200 базисных пунктов - до 10,25% годовых, сообщает... Размер ставки по 7-дневным операциям РЕПО был увеличен сразу на 200 базисных пунктов - до 10,25% годовых, сообщает... читать дальше

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В пятницу, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,28 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 25 сентября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82704,44 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В пятницу, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 4579,14 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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