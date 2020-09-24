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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,8 млрд руб.
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24 сентября 2020 года 09:47
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,8 млрд руб.
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24 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 121,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 549,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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24 сентября 2020 года 16:50
4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-504 на 17 млрд 523,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.24 сентября 2020 года 16:35
Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за январь-август 2020 года снизилась в 2,4 раза и составила 52,097 млрд руб. против 126,536 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...
.24 сентября 2020 года 16:27
Россия в этом году снизит производство свекловичного сахара до 4,9-5,3 млн тонн, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прогноз сделан с учетом переработки сиропа и мелассы. Новый прогноз немного ниже предыдущего, который составлял 5-5,4 млн... читать дальше
.24 сентября 2020 года 16:19
На неделе, завершившейся 19 сентября, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 870 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 866 тыс., а не 860 тыс., как... читать дальше
.24 сентября 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,68 пункта (0,675%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2896,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2913,37 (-0,1%) пункта,... читать дальше
.24 сентября 2020 года 16:12
Глава британского Минфина Риши Сунак представил схему поддержки рабочих мест, предусматривающую возможность работы меньшее количество часов вместо сокращений, на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, который может поставить под угрозу "хрупкое... читать дальше
.24 сентября 2020 года 16:05
Международные резервы России на 18 сентября составили $590,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 11 сентября международные резервы равнялись $591,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,9 млрд, или на 0,2%. Ка отмечается в сообщении регулятора,... читать дальше
.24 сентября 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 76,17/78,06 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,17/78,06 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи...
.24 сентября 2020 года 15:54
Инфляционные ожидания в сентябре 2020 года преимущественно росли по сравнению с предыдущим месяцем, указывая на снижение дезинфляционных рисков, говорится в комментарии Банка России. Так, инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в сентябре выросли на... читать дальше
.24 сентября 2020 года 15:46
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг ООО "Корпорация ВСМПО-Ависма" на уровне "ruАА" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим производителем титановой продукции в мире с долей... читать дальше
.24 сентября 2020 года 15:40
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг ООО "Корпорация ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) на уровне "ruАА" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" является крупнейшим производителем титановой продукции в... читать дальше
.24 сентября 2020 года 15:39
йота банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. Сбор... читать дальше
.24 сентября 2020 года 15:34
Центробанк Турции в четверг принял решение повысить ключевую процентную ставку, что стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения. Размер ставки по 7-дневным операциям РЕПО был увеличен сразу на 200 базисных пунктов - до 10,25% годовых, сообщает... читать дальше
.24 сентября 2020 года 15:30
В пятницу, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,28 млн
В пятницу, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,28 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.24 сентября 2020 года 15:30
В пятницу, 25 сентября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82704,44 млн руб.
В пятницу, 25 сентября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82704,44 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.24 сентября 2020 года 15:30
В пятницу, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 4579,14 млн руб.
В пятницу, 25 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 4579,14 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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