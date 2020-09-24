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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 57167,96 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 3765,55 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд. Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с... Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с... читать дальше

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Предложение сохранить прежнюю налоговую нагрузку для месторождений в Арктической зоне, которое рассматривалось в русле дифференциации НДПИ для горнодобывающих компаний, не нашло поддержки в правительстве, сообщили "Интерфаксу" участники состоявшейся во вторник встречи первого... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в среду после выхода данных PMI еврозоны. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,55% и составил 359,53 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,55% и составил 359,53 пункта. Британский индикатор FTSE 100 поднялся на... Британский индикатор FTSE 100 поднялся на... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 89,2508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,05 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 76,3545 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,34 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике... Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,73 пункта (1,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2916,39 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45476,645 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 228,012 млрд руб., или на...

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МТС-банк 8 октября проведет собрание владельцев субординированных облигаций серии 01СУБ и 02СУБ, говорится в сообщениях банка. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 28 сентября. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 28 сентября. В... В... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5885 руб. Минимальный курс евро составил 89,1 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,1 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2501 руб. Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6163 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ФГУП "Росморпорт" серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в августе 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Потребительские цены на продукты в России в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на... Потребительские цены на продукты в России в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на... читать дальше

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