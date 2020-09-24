24 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Сентябрь 2020
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Сентябрь 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 сентября
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 сентября
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Август 2020
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24 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 57167,96 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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24 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 3765,55 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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24 сентября 2020 года 08:29
Цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд.
Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с... читать дальше
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24 сентября 2020 года 08:19
Предложение сохранить прежнюю налоговую нагрузку для месторождений в Арктической зоне, которое рассматривалось в русле дифференциации НДПИ для горнодобывающих компаний, не нашло поддержки в правительстве, сообщили "Интерфаксу" участники состоявшейся во вторник встречи первого... читать дальше
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24 сентября 2020 года 08:10
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в среду после выхода данных PMI еврозоны.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,55% и составил 359,53 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 поднялся на... читать дальше
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24 сентября 2020 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 89,2508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,05 коп.
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24 сентября 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 76,3545 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,34 коп.
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24 сентября 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
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23 сентября 2020 года 20:01
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,73 пункта (1,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2916,39 пункта.
После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше
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23 сентября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45476,645 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 228,012 млрд руб., или на...
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23 сентября 2020 года 19:49
МТС-банк 8 октября проведет собрание владельцев субординированных облигаций серии 01СУБ и 02СУБ, говорится в сообщениях банка.
Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 28 сентября.
В... читать дальше
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23 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5885 руб.
Минимальный курс евро составил 89,1 руб.,... читать дальше
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23 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2501 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный -... читать дальше
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23 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6163 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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23 сентября 2020 года 19:13
"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ФГУП "Росморпорт" серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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23 сентября 2020 года 19:01
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в августе 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб.
Потребительские цены на продукты в России в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на... читать дальше
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