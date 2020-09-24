.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,2508 руб.
.
24 сентября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,2508 руб.
|0
24 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 89,2508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,05 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 57167,96 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.24 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 3765,55 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.24 сентября 2020 года 08:29
Цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд. Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с... читать дальше
.24 сентября 2020 года 08:19
Предложение сохранить прежнюю налоговую нагрузку для месторождений в Арктической зоне, которое рассматривалось в русле дифференциации НДПИ для горнодобывающих компаний, не нашло поддержки в правительстве, сообщили "Интерфаксу" участники состоявшейся во вторник встречи первого... читать дальше
.24 сентября 2020 года 08:10
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в среду после выхода данных PMI еврозоны. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,55% и составил 359,53 пункта. Британский индикатор FTSE 100 поднялся на... читать дальше
.24 сентября 2020 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 89,2508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,05 коп.
.24 сентября 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 76,3545 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,34 коп.
.24 сентября 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
.23 сентября 2020 года 20:01
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,73 пункта (1,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2916,39 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 сентября выросла на 0,50% и составила 45476,645 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45476,645 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 228,012 млрд руб., или на...
.23 сентября 2020 года 19:49
МТС-банк 8 октября проведет собрание владельцев субординированных облигаций серии 01СУБ и 02СУБ, говорится в сообщениях банка. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 28 сентября. В... читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5885 руб. Минимальный курс евро составил 89,1 руб.,... читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2501 руб. Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный -... читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,6163 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6163 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:13
"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ФГУП "Росморпорт" серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:01
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в августе 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Потребительские цены на продукты в России в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.