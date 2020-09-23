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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 11 сентября по 18 сентября на 1639 тыс. баррелей, бензина - упали на 4025 тыс. баррелей
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23 сентября 2020 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 11 сентября по 18 сентября на 1639 тыс. баррелей, бензина - упали на 4025 тыс. баррелей
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23 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1639 тыс. баррелей - до 494,406 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4025 тыс. баррелей и составили 227,499 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3364 тыс. баррелей, достигнув 175,942 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3270 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 921 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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