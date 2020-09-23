ЦБ РФ установил курс евро с 24 сентября в размере 89,2508 руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 89,2508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,05 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 31,73 пункта (1,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2916,39 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45476,645 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 228,012 млрд руб., или на...

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МТС-банк 8 октября проведет собрание владельцев субординированных облигаций серии 01СУБ и 02СУБ, говорится в сообщениях банка. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 28 сентября. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены 28 сентября. В... В... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6163 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5885 руб. Минимальный курс евро составил 89,1 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,1 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2501 руб. Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,22 руб., максимальный -... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ФГУП "Росморпорт" серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в августе 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Потребительские цены на продукты в России в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на... Потребительские цены на продукты в России в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на... читать дальше

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Потребительские цены в РФ с за неделю с 15 по 21 сентября не изменились сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 8 по 14 сентября) дефляция составила 0,1%. На предыдущей неделе (с 8 по 14 сентября) дефляция составила 0,1%. До этого 4 недели Росстат фиксировал нулевую недельную инфляцию.... До этого 4 недели Росстат фиксировал нулевую недельную инфляцию.... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, завершил среду на позитиве. Европейские фондовые рынки демонстрировали существенный рост с начала торгов. Европейские фондовые рынки демонстрировали существенный рост с начала торгов. Большинство фондовых индексов АТР завершило день в зеленой зоне. Большинство фондовых индексов АТР завершило день в зеленой зоне. Фьючерсы на индексы США с утра... Фьючерсы на индексы США с утра... читать дальше

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Бюджет Петербурга на 2021 год планируется с дефицитом 87,2 млрд рублей, говорится в материалах городского комитета финансов. Доходы запланированы в размере 598,3 млрд рублей (налоговые и неналоговые на уровне 597 млрд рублей), расходы - 685,5 млрд рублей. Таким образом,... Доходы запланированы в размере 598,3 млрд рублей (налоговые и неналоговые на уровне 597 млрд рублей), расходы - 685,5 млрд рублей. Таким образом,... читать дальше

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Сделка по приобретению "Яндексом" TCS Group потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщила "Интерфаксу" начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева. "В рамках такого согласования будет проанализировано пересечение... "В рамках такого согласования будет проанализировано пересечение... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных о запасах сырья в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск составила $42,21 за баррель, что на $0,49 (1,17%) выше... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск составила $42,21 за баррель, что на $0,49 (1,17%) выше... читать дальше

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Министерство финансов Казахстана полностью разместило облигации 1-й, 7-й и 11-й серий общим объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Как отмечается в сообщениях, на территории Российской Федерации размещено 19,520 млн облигаций 1-й серии, а также по 10... Как отмечается в сообщениях, на территории Российской Федерации размещено 19,520 млн облигаций 1-й серии, а также по 10... читать дальше

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Один из крупнейших производителей продуктов питания в США - General Mills Inc. - увеличил прибыль в 1-м финквартале, завершившемся 30 августа, до $638,9 млн, или $1,03 в расчете на акцию, с $520,6 млн, или 85 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как... Как... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин утвердил состав экспертного совета по экономическому развитию, председателем назначен вице-спикер Алексей Гордеев. "Совет будет давать комплексную и всестороннюю оценку наиболее важных и приоритетных проектов федеральных законов,... "Совет будет давать комплексную и всестороннюю оценку наиболее важных и приоритетных проектов федеральных законов,... читать дальше

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