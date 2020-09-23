Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 549,8 млрд руб.

В Москве экспозиция квартир в домах реновации сократилась на треть, а средняя цена квадратного метра выросла на 11% за последний год, сообщила компания "Инком-Недвижимость".

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По итогам 2020 года прирост запасов углеводородов РФ может быть ниже прошлого года, но задача воспроизводства должна быть выполнена, заявил журналистам главы министерства природных ресурсов Денис Храмов.

Отвечая на вопрос, каким может быть прирост запасов углеводородов...