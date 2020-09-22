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22 сентября 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,0922 руб.

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22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 963 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0922 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,715 руб., максимальный - 76,47 руб. Было заключено 15857 сделок. Объем торгов составил 71968,92 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,9375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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