Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,3396 руб.

22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6028 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3396 руб.

Минимальный курс евро составил 89,01 руб., максимальный - 89,78 руб. Было заключено 3730 сделок. Объем торгов составил 13794,49 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,22 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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