Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 сентября

22 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 23 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4666,73 (-53,7) руб./грамм; на серебро - 59,59 (-4,85) руб./грамм; на платину - 2172,62 (-88,71) руб./грамм; на палладий - 5559,07 (-178,59) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,99 пункта (0,733%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2884,66 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45248,633 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,211 млрд руб., или на...

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Экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты... читать дальше

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Глобальную экономику после пандемии коронавируса придется восстанавливать долго, оценить масштаб социально-экономического шока еще предстоит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,07 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2525 руб. Минимальный курс евро составил 89,005 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,005 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2109 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1761 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,1761 руб., максимальный -... читать дальше

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Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в августе 2020 г. составил почти 6 млн человек, сообщила Росавиация. В сравнении с августом 2019 г. показатель упал на 46%. При этом в июле падение было на уровне 61% год к... читать дальше

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ООО "Транспортная концессионная компания" установила ставку 5-го купона облигаций класса "А1" в размере 6,212% годовых и 2-го купона облигаций класса А3 на уровне 6,712%, говорится в сообщении эмитента. Облигации класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей компания разместила... Облигации класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей компания разместила... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос вместе с нефтью и индексами в Европе и США после ощутимого отката в начале недели, подогретого опасениями второй волны коронавируса COVID-19. Во вторник в Азии сохранилась негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником... Во вторник в Азии сохранилась негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником... читать дальше

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О "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 4,6% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона... РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) его облигаций на уровне "AA(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Магнит" обусловлен очень сильным... "Кредитный рейтинг ПАО "Магнит" обусловлен очень сильным... читать дальше

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Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменена из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили организаторы. "Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме и Нобелевский банкет отменены", - говорится в... читать дальше

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До 10% жителей городов-миллионников к 2023 году будут покупать продукты питания преимущественно онлайн, прогнозирует InfoLine. По итогам 2019 года рынок foodtech (без учета доставки из ресторанов) вырос на 67%, до 45 млрд рублей. В 2020 году объем рынка утроится, в 2021... По итогам 2019 года рынок foodtech (без учета доставки из ресторанов) вырос на 67%, до 45 млрд рублей. В 2020 году объем рынка утроится, в 2021... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Магнит" его облигаций на уровне "AA(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Магнит" обусловлен очень сильным операционным... "Кредитный рейтинг ПАО "Магнит" обусловлен очень сильным операционным... читать дальше

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Правительство РФ утвердило правила плавания в акватории Северного морского пути (СМП) в новой редакции, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правилами устанавливаются порядок организации судоходства на СМП и положение о... читать дальше

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