Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2292 руб.

22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2292 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2175 руб., максимальный - 11,2557 руб. Было заключено 57 сделок. Объем торгов составил 238,72 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,236 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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