Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3001 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1740,02 млрд руб.

22 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 сентября составили по Российской Федерации 3001 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2787,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2960,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2767,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 сентября составили 1740,02 млрд руб. против 1730,23097 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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