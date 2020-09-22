.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 122,5 млрд руб.
.
22 сентября 2020 года 09:34
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 122,5 млрд руб.
|0
22 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 122,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 113,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 сентября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,99 пункта (0,733%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2884,66 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 сентября снизилась на 0,05% и составила 45248,633 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45248,633 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 23,211 млрд руб., или на...
.22 сентября 2020 года 19:29
Экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты... читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:24
Для восстановления глобальной экономики после коронавируса потребуются новые нестандартные решения - Путин
Глобальную экономику после пандемии коронавируса придется восстанавливать долго, оценить масштаб социально-экономического шока еще предстоит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией... читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,07 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1861 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,07 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2525 руб. Минимальный курс евро составил 89,005 руб.,... читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2109 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1761 руб., максимальный -... читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:08
Падение перевозок через аэропорты Москвы в августе замедлилось до 46%, в январе-августе снижение составило 54%
Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в августе 2020 г. составил почти 6 млн человек, сообщила Росавиация. В сравнении с августом 2019 г. показатель упал на 46%. При этом в июле падение было на уровне 61% год к... читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:07
ТКК установила ставку 5-го купона облигаций класса "А1" в размере 6,212% и 2-го купона облигаций А3 – в размере 6,712%
ООО "Транспортная концессионная компания" установила ставку 5-го купона облигаций класса "А1" в размере 6,212% годовых и 2-го купона облигаций класса А3 на уровне 6,712%, говорится в сообщении эмитента. Облигации класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей компания разместила... читать дальше
.22 сентября 2020 года 19:04
Рынок акций РФ вырос вместе с нефтью и индексами в Европе и США после ощутимого отката в начале недели, подогретого опасениями второй волны коронавируса COVID-19. Во вторник в Азии сохранилась негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником... читать дальше
.22 сентября 2020 года 18:56
О "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 4,6% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона... читать дальше
.22 сентября 2020 года 18:55
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Магнита" и его облигаций на уровне AA(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) его облигаций на уровне "AA(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Магнит" обусловлен очень сильным... читать дальше
.22 сентября 2020 года 18:49
Церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с участием лауреатов отменена впервые с 1944 года
Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменена из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили организаторы. "Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольме и Нобелевский банкет отменены", - говорится в... читать дальше
.22 сентября 2020 года 18:41
До 10% жителей городов-миллионников к 2023 году будут покупать продукты питания преимущественно онлайн, прогнозирует InfoLine. По итогам 2019 года рынок foodtech (без учета доставки из ресторанов) вырос на 67%, до 45 млрд рублей. В 2020 году объем рынка утроится, в 2021... читать дальше
.22 сентября 2020 года 18:23
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Магнит" его облигаций на уровне "AA(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ПАО "Магнит" обусловлен очень сильным операционным... читать дальше
.22 сентября 2020 года 17:56
Правительство РФ утвердило правила плавания в акватории Северного морского пути (СМП) в новой редакции, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правилами устанавливаются порядок организации судоходства на СМП и положение о... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.