Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,9424 руб.

21 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9424 руб.

Минимальный курс евро составил 89,63 руб., максимальный - 90,3775 руб. Было заключено 4494 сделки. Объем торгов составил 17007,75 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,885 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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