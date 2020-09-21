Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 113,6 млрд руб.

21 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 113,6 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 88,12 пункта (2,985%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2863,67 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45271,843 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 959,213 млрд руб., или на...

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Правительство Белгородской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34016 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 5,70%, говорится в сообщении на сайте департамента финансов и бюджетной политики области. Ставка соответствует доходности к погашению в... Ставка соответствует доходности к погашению в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2523 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9421 руб. Минимальный курс евро составил 89,5475 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,5475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2315 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1811 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,1811 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник сполз вниз вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи. Индексы МосБиржи и РТС отступили... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок теряют 5-6% в ходе торгов в понедельник на фоне опасений по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, которое может усугубить ситуацию с избыточным предложением. Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке... Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К261 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 4,14% выпуска на 828 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,94% годовых. Ставка купона установлена в размере 3,94% годовых. Срок обращения облигаций согласно... Срок обращения облигаций согласно... читать дальше

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Deutsche Lufthansa AG заявила в понедельник, что проведет дальнейшую реструктуризацию на фоне ухудшения ситуации с международными авиаперевозками. "Перспективы международных авиаперелетов существенно ухудшились в последние недели", - отмечается в сообщении германского... "Перспективы международных авиаперелетов существенно ухудшились в последние недели", - отмечается в сообщении германского... читать дальше

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Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении банка. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего... Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего... читать дальше

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Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады месторождений партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке... С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке... читать дальше

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Туристический сезон в Турции может продлиться до конца ноября, если сохранится нынешняя динамика продаж туров, сообщили в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры. "Мы отмечаем рост интереса к отдыху в Турции. Похоже, сегодняшняя динамика продаж сохранится, и... "Мы отмечаем рост интереса к отдыху в Турции. Похоже, сегодняшняя динамика продаж сохранится, и... читать дальше

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Министерство финансов Норвегии сообщило, что суверенный фонд страны должен увеличить объем инвестиций в североамериканские активы и сократить вложения в европейские активы. Правительство Норвегии хочет увеличить долю североамериканских активов в связи с данной ранее... Правительство Норвегии хочет увеличить долю североамериканских активов в связи с данной ранее... читать дальше

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Российский союз автостраховщиков (РСА) в понедельник запустил новый сервис на своем сайте для проверки данных, которые были указаны компанией в заявлении автовладельца на страхование и повлияли на расчет премии при заключении полиса ОСАГО, говорится в сообщении... читать дальше

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Иностранные банки будут ужесточать кредитные лимиты на Беларусь на фоне политических событий в стране и ослабления белорусского рубля, при этом российские госбанки будут более лояльны к белорусским банкам-заемщикам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global... читать дальше

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