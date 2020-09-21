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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 113,6 млрд руб.
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21 сентября 2020 года 09:49
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 113,6 млрд руб.
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21 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 113,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 108,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45271,843 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 959,213 млрд руб., или на...
.21 сентября 2020 года 19:18
Белгородская область установила ставку 1-го купона бондов на 4,5 млрд руб. в размере 5,7%, спрос превысил 17 млрд руб.
Правительство Белгородской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34016 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 5,70%, говорится в сообщении на сайте департамента финансов и бюджетной политики области. Ставка соответствует доходности к погашению в... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2523 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.21 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,9421 руб. Минимальный курс евро составил 89,5475 руб.,... читать дальше
.21 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2315 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1811 руб., максимальный -... читать дальше
.21 сентября 2020 года 19:01
Рынок акций РФ в понедельник сполз вниз вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на фоне опасений по поводу усиления второй волны пандемии коронавируса и отсутствия консенсуса в Конгрессе США по поводу новой программы экономической помощи. Индексы МосБиржи и РТС отступили... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:57
Цены на нефть эталонных марок теряют 5-6% в ходе торгов в понедельник на фоне опасений по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, которое может усугубить ситуацию с избыточным предложением. Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:53
ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К261 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 4,14% выпуска на 828 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка купона установлена в размере 3,94% годовых. Срок обращения облигаций согласно... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:51
Deutsche Lufthansa AG заявила в понедельник, что проведет дальнейшую реструктуризацию на фоне ухудшения ситуации с международными авиаперевозками. "Перспективы международных авиаперелетов существенно ухудшились в последние недели", - отмечается в сообщении германского... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:43
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-09 в размере 0,1% годовых, говорится в сообщении банка. Банк разместил 10-летние биржевые облигации на 5 млрд рублей в апреле 2015 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:42
Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады месторождений партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:31
Туристический сезон в Турции может продлиться до конца ноября, если сохранится нынешняя динамика продаж туров, сообщили в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры. "Мы отмечаем рост интереса к отдыху в Турции. Похоже, сегодняшняя динамика продаж сохранится, и... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:23
Минфин Норвегии рекомендовали суверенному фонду страны увеличить инвестиции в североамериканские активы
Министерство финансов Норвегии сообщило, что суверенный фонд страны должен увеличить объем инвестиций в североамериканские активы и сократить вложения в европейские активы. Правительство Норвегии хочет увеличить долю североамериканских активов в связи с данной ранее... читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:14
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.21 сентября 2020 года 18:02
Иностранные банки будут ужесточать кредитные лимиты на Беларусь на фоне политических событий в стране и ослабления белорусского рубля, при этом российские госбанки будут более лояльны к белорусским банкам-заемщикам, считает международное рейтинговое агентство S&P Global... читать дальше
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