Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2960,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1730,23 млрд руб.

21 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 сентября составили по Российской Федерации 2960,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2767,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2750,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2584,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 сентября составили 1730,23 млрд руб. против 1726,59908 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.