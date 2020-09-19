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19 сентября 2020 года 17:32
Столичные власти начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией Яндекс... читать дальше
.19 сентября 2020 года 16:21
Более трети россиян (34%) предпочитают покупать непродовольственные товары иностранного производства, среди сограждан в возрасте 18-30 лет такие предпочтение почти у половины респондентов (47%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в... читать дальше
.19 сентября 2020 года 15:56
По итогам 2020 года ВВП Туркменистана увеличится на 5,8%, заявил вице-премьер Гадыргельди Мушшиков на заседании правительства, проведенного в режиме видеосвязи, сообщает Государственное информационное агентство страны. При этом планируется, что в целом доля промышленности будет... читать дальше
.19 сентября 2020 года 15:06
Столичные метростроители с начала года построили 28 км тоннелей подземки, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Сейчас в активной работе 18 тоннелепроходческих щитов. По плану на этот год мы должны построить 35 км... читать дальше
.19 сентября 2020 года 13:58
За период с января по август банки РФ выставили на продажу 137 млрд руб. просроченной задолженности, свидетельствуют данным СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА). Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое... читать дальше
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Продажи европейских производителей товаров класса "люкс" за шесть месяцев 2020 года упали на $22,14 млрд на фоне пандемии, пишет Dow Jones со ссылкой на данные 14 компаний. При этом сектор вряд ли сможет вернуться к докризисному уровню в этом году, несмотря на улучшение ситуации... читать дальше
.19 сентября 2020 года 12:45
Розничные продажи в Канаде в июле 2020 года подросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 23,7%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали рост продаж на 1%. Объем продаж в июле составил... читать дальше
.19 сентября 2020 года 12:21
Правительство РФ одобрило проект федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", сообщается на сайте кабинета министров. "Одобрить проект федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда... читать дальше
.19 сентября 2020 года 11:58
Опубликованные данные о росте количества безработных в августе являются показателем активизации на рынке труда, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. "Августовский прирост численности безработных граждан показал активизацию потенциальной рабочей силы. Та часть... читать дальше
.19 сентября 2020 года 11:32
Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение рентного коэффициента (Крента) в размере 3,5 к НДПИ для металлургов и производителей удобрений.Документ (N1023276-7) опубликован в электронной базе данных парламента. Как следует из текста... читать дальше
.19 сентября 2020 года 11:04
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6065 случаев, это самый высокий показатель с конца июля, умерли за сутки 144 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше
.19 сентября 2020 года 10:49
Оборонная промышленность РФ обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом - Путин
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником - Днём оружейника, сообщает сайт Кремля. "Во многом благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам... читать дальше
.19 сентября 2020 года 10:31
Российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами. "Оперативным штабом принято решение о прекращении программы... читать дальше
.19 сентября 2020 года 10:14
Грузооборот речного транспорта в РФ после роста в июле (к июню) в августе 2020 года сократился по сравнению июльскими показателями на 8,3%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). По данным Росстата, грузооборот на внутренних водных путях в... читать дальше
.19 сентября 2020 года 09:51
Глава ФРБ Миннеаполиса: прогноз ФРС относительно денежно-кредитной политики мог бы быть более четким
Новый прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) относительно будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) мог бы быть более четким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Кашкари был одним из двух членов Федерального... читать дальше
.19 сентября 2020 года 09:24
В России в августе было построено 6 млн кв. м жилья, что на 4,9% больше показателя августа 2019 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В январе 2020 года был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился... читать дальше
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