Столичные власти начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией Яндекс... читать дальше

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Более трети россиян (34%) предпочитают покупать непродовольственные товары иностранного производства, среди сограждан в возрасте 18-30 лет такие предпочтение почти у половины респондентов (47%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в... читать дальше

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По итогам 2020 года ВВП Туркменистана увеличится на 5,8%, заявил вице-премьер Гадыргельди Мушшиков на заседании правительства, проведенного в режиме видеосвязи, сообщает Государственное информационное агентство страны. При этом планируется, что в целом доля промышленности будет... читать дальше

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Столичные метростроители с начала года построили 28 км тоннелей подземки, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Сейчас в активной работе 18 тоннелепроходческих щитов. По плану на этот год мы должны построить 35 км... читать дальше

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За период с января по август банки РФ выставили на продажу 137 млрд руб. просроченной задолженности, свидетельствуют данным СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА). Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое... читать дальше

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Продажи европейских производителей товаров класса "люкс" за шесть месяцев 2020 года упали на $22,14 млрд на фоне пандемии, пишет Dow Jones со ссылкой на данные 14 компаний. При этом сектор вряд ли сможет вернуться к докризисному уровню в этом году, несмотря на улучшение ситуации... читать дальше

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Розничные продажи в Канаде в июле 2020 года подросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 23,7%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали рост продаж на 1%. Объем продаж в июле составил... читать дальше

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Правительство РФ одобрило проект федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", сообщается на сайте кабинета министров. "Одобрить проект федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда... "Одобрить проект федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда... читать дальше

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Опубликованные данные о росте количества безработных в августе являются показателем активизации на рынке труда, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. "Августовский прирост численности безработных граждан показал активизацию потенциальной рабочей силы. Та часть... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение рентного коэффициента (Крента) в размере 3,5 к НДПИ для металлургов и производителей удобрений.Документ (N1023276-7) опубликован в электронной базе данных парламента. Как следует из текста... Как следует из текста... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6065 случаев, это самый высокий показатель с конца июля, умерли за сутки 144 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. За последние сутки в России подтвержденных... За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником - Днём оружейника, сообщает сайт Кремля. "Во многом благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам... читать дальше

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Российский оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами. "Оперативным штабом принято решение о прекращении программы... "Оперативным штабом принято решение о прекращении программы... читать дальше

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Грузооборот речного транспорта в РФ после роста в июле (к июню) в августе 2020 года сократился по сравнению июльскими показателями на 8,3%, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). По данным Росстата, грузооборот на внутренних водных путях в... читать дальше

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Новый прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) относительно будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) мог бы быть более четким, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Кашкари был одним из двух членов Федерального... читать дальше

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В России в августе было построено 6 млн кв. м жилья, что на 4,9% больше показателя августа 2019 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В январе 2020 года был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился... В январе 2020 года был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился... читать дальше

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