Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1193 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1193 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,179 руб. Было заключено 243 сделки. Объем торгов составил 688,39 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1601 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.