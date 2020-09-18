.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,2013 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 7,2%
В августе снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 7,2% после падения на 8% в июле. Падение показателя оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,2%
 
В 2020 году годовая инфляция составит 3,7–4,2% - ЦБ РФ
По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем, говорится в сообщении регулятора. Сохраняющееся отклонение экономики...
 
Налоговики получат право "предшествующего залога имущества должника"
Небанковские залоговые кредиторы лишаются права на обеспечение своих требований - в пользу фискальных органов, если у банкрота выявилась скрытая налоговая задолженность, устанавливает новый вариант поправок Минэкономразвития в закон о банкротстве....
 
Резкий рост банкротств граждан обеспечили индивидуальные предприниматели
В этом году произошел резкий рост банкротств граждан. По данным "Федресурса", за январь-август 2020-го показатель увеличился почти на 62% - до 64 тыс. человек. Как пояснили "Известиям" эксперты, "виновниками" всплеска стали индивидуальные...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 сентября 2020 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,2013 руб.

 0  
18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2013 руб.

Минимальный курс евро составил 88,84 руб., максимальный - 89,7575 руб. К этому времени было заключено 5374 сделки. Объем торгов составил 20426,47 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,58 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 сентября 2020 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 18 сентября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,95 пункта (0,671%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2951,79 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 сентября снизилась на 0,11% и составила 46231,056 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46231,056 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 49,645 млрд руб., или на...
.
18 сентября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1193 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1193 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,179...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,2938 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2938 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,2013 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2013 руб.

Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 19:02
В июле просроченная кредиторская задолженность предприятий РФ выросла на 7,6% - Росстат
росроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в июле 2020 года выросла по сравнению с июнем на 7,6%, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). На конец июля 2020 года объем просроченной кредиторской задолженности составил...
.
18 сентября 2020 года 19:01
Безработица в августе выросла до 6,4% - Росстат
Общая численность безработных в России в августе 2020 года увеличилась по сравнению с июлем на 77 тыс. человек и составила 4 млн 808 тыс. человек, следует из предварительных данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).

Уровень безработицы в августе вырос до...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 19:01
Реальные зарплаты в РФ в июле выросли на 2,3% - Росстат
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2020 года составил 2,3% в годовом выражении после роста на 0,6% в июне, на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщает Федеральная служба...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 19:00
Оборот розничной торговли в РФ в августе ускорил снижение до 2,7%
Оборот розничной торговли в России в августе 2020 года сократился на 2,7% по сравнению с августом 2019 года, до 2 трлн 939,1 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Результат оказался немного хуже лучше консенсус-прогноза, который предполагал...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 19:00
Уровень бедности в России во 2-м квартале вырос до 13,5% - Росстат
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума во 2-м квартале 2020 года по сравнению с 2-м кварталом 2019 годом выросла на 1,3 млн, или на 7%, и составила 19,9 млн человек по сравнению с 18,6 млн годом ранее. Такие предварительные данные приводит...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги снижением на 0,7-1,2%
Рынок акций РФ, открывшийся в зелено зоне, к вечеру перешел к снижению на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и ослабления восходящего импульса в нефти, реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной оказалась нейтральной.

В пятницу...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 18:38
Экспорт ячменя из России с начала сельхозгода вырос в полтора раза
Россия с 1 июля этого года (начало нового сельхозгода) резко увеличила экспорт ячменя. Высокий спрос на него будет укреплять как внутренние, так и экспортные цены, считает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. "С 1 июля по 15 сентября...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 18:31
Бюджетный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект об НДПИ 21 сентября
Комитет Госдумы по бюджету на заседании 21 сентября планирует рассмотреть поправки в Налоговый кодекс (НК) в части уточнения и корректировки отдельных параметров исчисления НДД от добычи углеводородного сырья, а также корректировки НДПИ, следует из повестки комитета. Документ...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 18:25
Нефть дорожает, может зафиксировать уверенный рост за текущую неделю
Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на итогах заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC). При этом по итогам недели Brent может прибавить более 8%, WTI - примерно 10%, отмечает Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 18:19
S&P подтвердило рейтинги "СОГАЗа" на уровне "BBB"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги страховой группы "СОГАЗ" на уровне "BBB", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный".

"СОГАЗ" занимает ведущие позиции в сфере страхования собственности и от...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 18:07
Группа "Черкизово" в полном объеме разместила облигации на 6,3 млрд руб.
ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) в полном объеме разместило облигации серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом 6,3 млрд рублей по ставке 6,20% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в 6,35% годовых. Купоны...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.