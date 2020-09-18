Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

18 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.09 по 27.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,95 пункта (0,671%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2951,79 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46231,056 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 49,645 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1193 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,179... Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,179... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 926 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2938 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2013 руб. Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,... читать дальше

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росроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в июле 2020 года выросла по сравнению с июнем на 7,6%, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). На конец июля 2020 года объем просроченной кредиторской задолженности составил...

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Общая численность безработных в России в августе 2020 года увеличилась по сравнению с июлем на 77 тыс. человек и составила 4 млн 808 тыс. человек, следует из предварительных данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Уровень безработицы в августе вырос до... Уровень безработицы в августе вырос до... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июле 2020 года составил 2,3% в годовом выражении после роста на 0,6% в июне, на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщает Федеральная служба... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в августе 2020 года сократился на 2,7% по сравнению с августом 2019 года, до 2 трлн 939,1 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Результат оказался немного хуже лучше консенсус-прогноза, который предполагал... читать дальше

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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума во 2-м квартале 2020 года по сравнению с 2-м кварталом 2019 годом выросла на 1,3 млн, или на 7%, и составила 19,9 млн человек по сравнению с 18,6 млн годом ранее. Такие предварительные данные приводит... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в зелено зоне, к вечеру перешел к снижению на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и ослабления восходящего импульса в нефти, реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной оказалась нейтральной. В пятницу... В пятницу... читать дальше

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Россия с 1 июля этого года (начало нового сельхозгода) резко увеличила экспорт ячменя. Высокий спрос на него будет укреплять как внутренние, так и экспортные цены, считает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. "С 1 июля по 15 сентября... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании 21 сентября планирует рассмотреть поправки в Налоговый кодекс (НК) в части уточнения и корректировки отдельных параметров исчисления НДД от добычи углеводородного сырья, а также корректировки НДПИ, следует из повестки комитета. Документ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на итогах заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC). При этом по итогам недели Brent может прибавить более 8%, WTI - примерно 10%, отмечает Trading Economics. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги страховой группы "СОГАЗ" на уровне "BBB", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный". "СОГАЗ" занимает ведущие позиции в сфере страхования собственности и от... "СОГАЗ" занимает ведущие позиции в сфере страхования собственности и от... читать дальше

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ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) в полном объеме разместило облигации серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом 6,3 млрд рублей по ставке 6,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в 6,35% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к погашению в 6,35% годовых. Купоны... читать дальше

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