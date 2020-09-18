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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 сентября в размере 75,0319 руб.
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18 сентября 2020 года 14:14
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 сентября в размере 75,0319 руб.
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18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 75,0319 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,22 коп. Это автоматическое сообщение.
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18 сентября 2020 года 15:30
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,79 млн
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,79 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:30
В понедельник, 21 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60314,88 млн руб.
В понедельник, 21 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60314,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:30
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1702,77 млн руб.
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1702,77 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:26
Порядка 95% заданий по гособоронзаказу на начало сентября уже законтрактовано, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. "Отмечу, что на начало сентября законтрактовано уже 95% заданий, тогда как год назад был 91,5%", - сказал он. По словам... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:19
Инфляционные ожидания населения стали более "заякоренными", в августе повысились они всего на 1 процентный пункт (п.п.) к марту, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Конечно, инфляционные ожидания населения... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9263 руб. Минимальный курс евро составил 88,26 руб., максимальный -... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:04
ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4715,5 (+34,89) руб./грамм; на серебро - 65,28 (+0,62) руб./грамм; на платину - 2274,83 (-24,25) руб./грамм; на палладий - 5659,33 (-58,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.18 сентября 2020 года 15:03
Глобальные продажи Volkswagen Group в августе 2020 года снизились на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 792,2 тыс. автомобилей, говорится в сообщении автоконцерна. Годом ранее продажи Volkswagen получили существенную поддержку за счет того, что в... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:51
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) улучшило прогноз погрузки на 2020 год, по итогам текущего года ожидается снижение погрузки на 3,5%, до 1,234 млрд тонн, следует из презентации замглавы РЖД Алексея Шило, с которой ознакомился "Интерфакс". Ранее в РЖД прогнозировали... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:47
"Эксперт РА" подтвердило соответствии третьего выпуска бессрочных облигаций РЖД принципам "зеленых" облигаций
Агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии планируемого выпуска бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-03 объемом от 20 млрд рублей принципам "зеленых" облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,63 пункта (0,391%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2960,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2977,13 (+0,18%) пункта,... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:43
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились за неделю с 14 по 18 сентября на 2,09% - до 48180 руб. за тонну, на бензин марки Регуляр-92 цены снизились на 2,87%, до 46986 руб. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на...
.18 сентября 2020 года 14:35
Розничные продажи в США в предстоящий период рождественских и новогодних праздников вырастут на 1-1,5% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, прогнозирует Deloitte. Общий объем продаж в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, вероятно, составит от... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:27
Повышение доходности ОФЗ на более длинных сроках существенно не отразилось на внутренних денежно-кредитных условиях
Повышение доходности ОФЗ на более длинных сроках, связанное с возросшей волатильностью на финансовых и товарных рынках и увеличением объема заимствований, существенно не отразилось на внутренних денежно-кредитных условиях, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:21
Второй этап программы частичного возврата денег за туры в РФ стартует в октябре и продлится 1,5 месяца, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Мы рассчитываем на то, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. Это в том... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:14
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 88,9578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,65 коп. Это автоматическое сообщение.
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