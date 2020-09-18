.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,121 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 7,2%
В августе снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 7,2% после падения на 8% в июле. Падение показателя оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 6,2%
 
В 2020 году годовая инфляция составит 3,7–4,2% - ЦБ РФ
По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем, говорится в сообщении регулятора. Сохраняющееся отклонение экономики...
 
Налоговики получат право "предшествующего залога имущества должника"
Небанковские залоговые кредиторы лишаются права на обеспечение своих требований - в пользу фискальных органов, если у банкрота выявилась скрытая налоговая задолженность, устанавливает новый вариант поправок Минэкономразвития в закон о банкротстве....
 
Резкий рост банкротств граждан обеспечили индивидуальные предприниматели
В этом году произошел резкий рост банкротств граждан. По данным "Федресурса", за январь-август 2020-го показатель увеличился почти на 62% - до 64 тыс. человек. Как пояснили "Известиям" эксперты, "виновниками" всплеска стали индивидуальные...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 сентября 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,121 руб.

 0
18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,121 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0706 руб., максимальный - 11,1539 руб. Было заключено 42 сделки. Объем торгов составил 199,33 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1055 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 сентября 2020 года 15:30
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,79 млн
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,79 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 15:30
В понедельник, 21 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60314,88 млн руб.
В понедельник, 21 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60314,88 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 15:30
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1702,77 млн руб.
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1702,77 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 15:26
Порядка 95% заданий по гособоронзаказу на начало сентября законтрактовано - Путин
Порядка 95% заданий по гособоронзаказу на начало сентября уже законтрактовано, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. "Отмечу, что на начало сентября законтрактовано уже 95% заданий, тогда как год назад был 91,5%", - сказал он. По словам...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 15:19
Набиуллина: инфляционные ожидания населения в августе повысились всего на 1 п.п. к марту
Инфляционные ожидания населения стали более "заякоренными", в августе повысились они всего на 1 процентный пункт (п.п.) к марту, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Конечно, инфляционные ожидания населения...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9263 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9263 руб.

Минимальный курс евро составил 88,26 руб., максимальный -...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 сентября
ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4715,5 (+34,89) руб./грамм; на серебро - 65,28 (+0,62) руб./грамм; на платину - 2274,83 (-24,25) руб./грамм; на палладий - 5659,33 (-58,16) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
18 сентября 2020 года 15:03
В августе продажи группы Volkswagen сократились на 6,6%
Глобальные продажи Volkswagen Group в августе 2020 года снизились на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 792,2 тыс. автомобилей, говорится в сообщении автоконцерна.

Годом ранее продажи Volkswagen получили существенную поддержку за счет того, что в...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 14:51
"РЖД" улучшило ожидания по снижению погрузки в 2020 г. до 3,5%, в 2021 г. закладывают 2,6% роста
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) улучшило прогноз погрузки на 2020 год, по итогам текущего года ожидается снижение погрузки на 3,5%, до 1,234 млрд тонн, следует из презентации замглавы РЖД Алексея Шило, с которой ознакомился "Интерфакс".

Ранее в РЖД прогнозировали...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 14:47
"Эксперт РА" подтвердило соответствии третьего выпуска бессрочных облигаций РЖД принципам "зеленых" облигаций
Агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии планируемого выпуска бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-03 объемом от 20 млрд рублей принципам "зеленых" облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 18 сентября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,63 пункта (0,391%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2960,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2977,13 (+0,18%) пункта,...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 14:43
Биржевые цены на бензины Аи-95 и Аи-92 снизились за неделю на 2-3%
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились за неделю с 14 по 18 сентября на 2,09% - до 48180 руб. за тонну, на бензин марки Регуляр-92 цены снизились на 2,87%, до 46986 руб. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на...
.
18 сентября 2020 года 14:35
Deloitte не исключает замедления роста розничных продаж в США в праздники до 1-1,5%
Розничные продажи в США в предстоящий период рождественских и новогодних праздников вырастут на 1-1,5% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, прогнозирует Deloitte.

Общий объем продаж в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, вероятно, составит от...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 14:27
Повышение доходности ОФЗ на более длинных сроках существенно не отразилось на внутренних денежно-кредитных условиях
Повышение доходности ОФЗ на более длинных сроках, связанное с возросшей волатильностью на финансовых и товарных рынках и увеличением объема заимствований, существенно не отразилось на внутренних денежно-кредитных условиях, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 14:21
В октябре начнется вторая распродажа туров по России с кэшбеком
Второй этап программы частичного возврата денег за туры в РФ стартует в октябре и продлится 1,5 месяца, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы рассчитываем на то, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. Это в том...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 14:14
ЦБ РФ установил курс евро с 19 сентября в размере 88,9578 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 88,9578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.