Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,121 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,121 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0706 руб., максимальный - 11,1539 руб. Было заключено 42 сделки. Объем торгов составил 199,33 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1055 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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