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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 108,8 млрд руб.
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18 сентября 2020 года 09:38
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 108,8 млрд руб.
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18 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 108,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 107,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $128,79 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:30
В понедельник, 21 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60314,88 млн руб.
В понедельник, 21 сентября, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 60314,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:30
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1702,77 млн руб.
В понедельник, 21 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 1702,77 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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Порядка 95% заданий по гособоронзаказу на начало сентября уже законтрактовано, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. "Отмечу, что на начало сентября законтрактовано уже 95% заданий, тогда как год назад был 91,5%", - сказал он. По словам... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:19
Инфляционные ожидания населения стали более "заякоренными", в августе повысились они всего на 1 процентный пункт (п.п.) к марту, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "Конечно, инфляционные ожидания населения... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9263 руб. Минимальный курс евро составил 88,26 руб., максимальный -... читать дальше
.18 сентября 2020 года 15:04
ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4715,5 (+34,89) руб./грамм; на серебро - 65,28 (+0,62) руб./грамм; на платину - 2274,83 (-24,25) руб./грамм; на палладий - 5659,33 (-58,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.18 сентября 2020 года 15:03
Глобальные продажи Volkswagen Group в августе 2020 года снизились на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 792,2 тыс. автомобилей, говорится в сообщении автоконцерна. Годом ранее продажи Volkswagen получили существенную поддержку за счет того, что в... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:51
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) улучшило прогноз погрузки на 2020 год, по итогам текущего года ожидается снижение погрузки на 3,5%, до 1,234 млрд тонн, следует из презентации замглавы РЖД Алексея Шило, с которой ознакомился "Интерфакс". Ранее в РЖД прогнозировали... читать дальше
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"Эксперт РА" подтвердило соответствии третьего выпуска бессрочных облигаций РЖД принципам "зеленых" облигаций
Агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии планируемого выпуска бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-03 объемом от 20 млрд рублей принципам "зеленых" облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,63 пункта (0,391%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2960,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2977,13 (+0,18%) пункта,... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:43
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились за неделю с 14 по 18 сентября на 2,09% - до 48180 руб. за тонну, на бензин марки Регуляр-92 цены снизились на 2,87%, до 46986 руб. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на...
.18 сентября 2020 года 14:35
Розничные продажи в США в предстоящий период рождественских и новогодних праздников вырастут на 1-1,5% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, прогнозирует Deloitte. Общий объем продаж в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, вероятно, составит от... читать дальше
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Повышение доходности ОФЗ на более длинных сроках существенно не отразилось на внутренних денежно-кредитных условиях
Повышение доходности ОФЗ на более длинных сроках, связанное с возросшей волатильностью на финансовых и товарных рынках и увеличением объема заимствований, существенно не отразилось на внутренних денежно-кредитных условиях, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания... читать дальше
.18 сентября 2020 года 14:21
Второй этап программы частичного возврата денег за туры в РФ стартует в октябре и продлится 1,5 месяца, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Мы рассчитываем на то, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. Это в том... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 88,9578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,65 коп. Это автоматическое сообщение.
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