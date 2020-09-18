Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2750,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1726,6 млрд руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 2750,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2584,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2598,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2435,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 сентября составили 1726,6 млрд руб. против 1724,37553 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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