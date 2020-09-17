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17 сентября 2020 года 19:51
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,27 пункта (0,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2971,74 пункта. Индекс РТС... читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 сентября снизилась на 0,53% и составила 46280,701 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46280,701 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 245,796 млрд руб., или на...
.17 сентября 2020 года 19:17
Потребительские цены на бензин в России 7 по 13 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях цены также не изменились. По данным Росстата, к... читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7042 руб. Минимальный курс евро составил 88,35 руб.,... читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,1929 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1929 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1088 руб. Минимальный курс юаня составил 11,074 руб., максимальный -... читать дальше
.17 сентября 2020 года 19:06
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "МТС" в иностранной и национальной валюте с "BB+"до уровня "BBB-", относящегося к инвестиционной категории. Прогноз рейтингов - "стабильный". Как сообщалось, 15 сентября... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж вместе с внешними фондовыми площадками после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики. Некоторую поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля. В Азии в... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:45
Банк Испании полагает, что экономике страны будет трудно восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и в 2022 году ВВП страны может быть более чем на 6% ниже, чем до начала кризиса. ВВП Испании во втором квартале 2020 года рухнул на рекордные 18,5%... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:32
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует руководству столичных компаний по возможности организовывать дистанционную работу. "Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий независимо от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы... читать дальше
.17 сентября 2020 года 18:21
Правительство РФ предлагает увеличить фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов с 2022 года, говорится в законопроекте, который... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:57
Минфин РФ уже заложил в проект бюджета на трехлетку поступления от увеличенного НДПИ для предприятий металлургического и химического секторов промышленности, эффект для финансовых результатов компаний будет не существенным, заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече с... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:52
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 46,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-329R на 469,9 млн рублей и 53,26% выпуска серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-330R на 532,6 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем всех выпусков... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:45
Европейский центральный банк (ЕЦБ) временно смягчил требования к капиталу банков еврозоны на фоне "исключительных условий", вызванных пандемией коронавируса. Решение, объявленное ЕЦБ в четверг, может высвободить капитал в размере порядка 73 млрд евро, который европейские банки... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:37
В июле объем экспорта нефти из Саудовской Аравии поднялся на 15% - до 5,734 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 4,98 млн б/с в мае, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Сокращение относительно июля 2019 года составило... читать дальше
.17 сентября 2020 года 17:33
ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило финальную ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 6 млрд рублей на уровне 6,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ориентиру соответствует доходность к погашению в 6,35%... читать дальше
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