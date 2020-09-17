После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,27 пункта (0,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2971,74 пункта. Индекс РТС... Индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46280,701 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 245,796 млрд руб., или на...

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Потребительские цены на бензин в России 7 по 13 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На двух предыдущих неделях цены также не изменились. На двух предыдущих неделях цены также не изменились. По данным Росстата, к... По данным Росстата, к... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7042 руб. Минимальный курс евро составил 88,35 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,35 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1929 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1088 руб. Минимальный курс юаня составил 11,074 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,074 руб., максимальный -... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "МТС" в иностранной и национальной валюте с "BB+"до уровня "BBB-", относящегося к инвестиционной категории. Прогноз рейтингов - "стабильный". Как сообщалось, 15 сентября... Как сообщалось, 15 сентября... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж вместе с внешними фондовыми площадками после прошедшего заседания Федрезерва США, где не было анонсировано новых программ стимулирования экономики. Некоторую поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля. В Азии в... В Азии в... читать дальше

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Банк Испании полагает, что экономике страны будет трудно восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и в 2022 году ВВП страны может быть более чем на 6% ниже, чем до начала кризиса. ВВП Испании во втором квартале 2020 года рухнул на рекордные 18,5%... ВВП Испании во втором квартале 2020 года рухнул на рекордные 18,5%... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует руководству столичных компаний по возможности организовывать дистанционную работу. "Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий независимо от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы... читать дальше

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Правительство РФ предлагает увеличить фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов с 2022 года, говорится в законопроекте, который... читать дальше

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Минфин РФ уже заложил в проект бюджета на трехлетку поступления от увеличенного НДПИ для предприятий металлургического и химического секторов промышленности, эффект для финансовых результатов компаний будет не существенным, заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече с... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 46,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-329R на 469,9 млн рублей и 53,26% выпуска серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-330R на 532,6 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем всех выпусков... Номинальный объем всех выпусков... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) временно смягчил требования к капиталу банков еврозоны на фоне "исключительных условий", вызванных пандемией коронавируса. Решение, объявленное ЕЦБ в четверг, может высвободить капитал в размере порядка 73 млрд евро, который европейские банки... читать дальше

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В июле объем экспорта нефти из Саудовской Аравии поднялся на 15% - до 5,734 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 4,98 млн б/с в мае, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Сокращение относительно июля 2019 года составило... читать дальше

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ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило финальную ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 6 млрд рублей на уровне 6,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ориентиру соответствует доходность к погашению в 6,35%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в 6,35%... читать дальше

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