Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,1641 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1641 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,9175 руб., максимальный - 75,4425 руб. Было заключено 12748 сделок. Объем торгов составил 49779,67 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,2 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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